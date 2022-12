Cet utilisateur de Twitter a appelé Bachchans “la plus grande famille de népotisme” et a été scolarisé instantanément

Le débat sur le bébé nepo est toujours un sujet qui fait rage sur Internet. Il fait référence aux personnes dont l’un ou les deux parents possèdent des privilèges ou des relations importants est au centre de la discussion. Le népotisme est un sujet qui ne se démode jamais et fait l’actualité de temps en temps. D’Alia Bhatt et Janhvi Bhatt à Varun Dhawan et Arjun Kapoor, presque tous les enfants vedettes ont été confrontés à des réactions négatives dans le cadre de ce débat. Récemment, A New York Magazine a publié un article sur les «bébés nepo» d’Hollywood. Après cela, une utilisatrice de Twitter nommée Zara Rahim a partagé une image de la plus grande famille de népotisme au monde. Elle a partagé une image de la famille Bachchan.

Sur l’image, vous pouvez voir Amitabh Bachchan, avec sa femme Jaya Bachchan, son fils Abhishek Bachchan et sa belle-fille Aishwarya Rai Bachchan, qui a également détenu le titre de Miss Monde. “la plus grande famille de népotisme au monde”, lit-on dans la légende.

Cependant, il semble que les internautes n’étaient pas tellement d’accord avec cela. Ils l’ont même scolarisée pour l’affectation sans avoir aucune connaissance préalable. «Aishwarya rai n’est pas un bébé nepo omg, elle vient d’une famille de la classe moyenne du sud de l’Inde et a travaillé dur pour réussir. De plus, elle était bien connue BIEN avant de se marier dans cette famille”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Une autre personne a écrit: «Amitabh a commencé comme deuxième et troisième protagoniste dans Saat Hindustani, Anand, etc. Il a même joué des personnages négatifs dans des films comme Parwana au début. Jaya était une médaillée d’or FTII, si bonne que Shabana Azmi a décidé de s’inscrire à l’Institut en regardant son jeu.”

Je ne vois qu'Abhishek en tant que nepo kid, les trois autres ont travaillé leur chemin pour eux-mêmes lmao. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous célèbres et qu'ils font partie d'une même famille qu'ils sont des nepo. Vous détestez tout le monde

Non….pas du tout…sauf abhishek qu'il accepte gracieusement qu'il est extrêmement privilégié, tous les 3 autres sont des artistes autodidactes….tu devrais juste poster la famille Kapoor, aussi l'industrie télougou et tamoule

Lol .. la blague est sur la personne qui a tweeté… cette famille n'a jamais fait l'impossible pour promouvoir leur fils… qui avait en fait du talent .. en fait, il a été volé avec les éloges requis .. pour cette raison ..

Cela survient juste après que l’article du New York Magazine sur les “bébés nepo” d’Hollywood soit devenu viral. L’article parlait de l’obsession culturelle de ce groupe de personnes et faisait remonter l’origine du terme à un tweet d’un utilisateur de Twitter.

sur la façon dont ils ont découvert que Maude Apatow d’Euphoria était un “bébé du népotisme”.

En ce qui concerne les stars issues de familles de stars, Bollywood, bien sûr, n’est en aucun cas derrière Hollywood, en particulier avec la récente génération de “star kids” comme Janhvi Kapoor, Ananya Panday, Sara Ali Khan et autres. Page Instagram DietSabya a proposé une version Bollywood ironique de la couverture du New York Magazine montrant les têtes d’enfants de célébrités juxtaposées sur des torses de bébé. La couverture du New York Magazine se lit comme suit : “Elle a les yeux de sa mère. Et un agent.”

