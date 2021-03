Cet ouvrier essentiel avait besoin de glamour pour les Golden Globes. Alors, elle s’est tournée vers une communauté Facebook pour l’aider à éblouir

Anna Berger, une hôtesse de l’air de Delta qui faisait partie d’un nombre restreint de travailleurs de première ligne invités à être dans le public lors de l’émission de cette année, a déclaré qu’elle avait sollicité l’aide d’une communauté Facebook appelée Buy Nothing Upper East Side pour obtenir son apparence de remise de prix.

Le groupe Facebook, dont les membres sont basés à New York, permet aux gens de prêter ou de donner des articles qu’ils ne souhaitent plus conserver. Les membres du groupe peuvent également publier des demandes de réception ou d’emprunt de certains articles.

À quelques jours du défilé, c’est exactement ce que Berger a fait. Son message unique a attiré beaucoup d’attention – elle a dit que la réponse était « écrasante ».

Les membres ont offert des robes, des sacs à main, du maquillage et d’autres articles. Un membre du groupe, qui est un coiffeur et maquilleur professionnel, s’est même porté volontaire pour maquiller Berger le soir de l’événement.

« C’était juste une seconde nature pour moi de demander au groupe, en raison de leur générosité dans le passé », a déclaré Berger, 41 ans, à CNN. «En 24 heures, j’étais complètement pourvu. Je ne m’y attendais certainement pas!»

Berger, dont la publication originale sur Facebook demandait simplement une vieille robe de demoiselle d’honneur ou une robe à un formel de sororité, a fini par choisir une magnifique robe noire du membre du groupe Lizzy Gellene, qui l’avait initialement reçue d’un ami styliste célèbre.

Gellene a déclaré qu’elle pensait que l’histoire de Berger offrait au groupe un espoir bien mérité.

« (Cela) a donné à chacun un peu d’optimisme et quelque chose à espérer », a déclaré Gellene. « Je pense que nous vivions tous un peu par procuration à travers elle. »

Après avoir récupéré la robe à 22 heures vendredi dernier, Berger a couru pour demander à la mère d’un ami de faire une modification d’urgence.

Ce fut un tourbillon d’événements avant que Berger n’arrive enfin aux Golden Globes dimanche soir.

«C’était une sensation spéciale et intime d’être dans la salle», a déclaré Berger à propos de l’expérience. « Des employés de l’hôpital aux enseignants, en passant par les travailleurs des transports – il faut tout un village pour s’assurer que le monde continue de tourner. Je pense que c’était merveilleux qu’ils aient une telle audience qui soit reconnue. »

Le lendemain du spectacle, Berger a posté des photos de sa grande soirée dans le groupe Facebook, remerciant tous les membres qui ont rendu cela possible.

Des réactions et des commentaires positifs sont rapidement apparus, y compris des membres du groupe qui ont déclaré à quel point ils étaient enthousiastes à l’idée d’apercevoir Berger dans le public pendant le spectacle, portant fièrement leur tenue provenant de la foule.

L’année dernière n’a pas été facile pour Berger, qui est agent de bord depuis une décennie. Mais elle a dit qu’elle restait reconnaissante d’être employée, sachant que les autres n’avaient pas été aussi chanceuses.

Depuis le début de la pandémie, Mme Berger a déclaré qu’elle avait pris plusieurs congés volontaires sans solde pour aider son entreprise. Lorsqu’elle ne prend pas l’avion, elle fait du bénévolat au Urban Outreach Centre.

Le groupe Buy Nothing et le plus grand projet Buy Nothing sont plus qu’un simple marché, a déclaré Berger – c’est une communauté.

«Dans une jungle si concrète que nous vivons ici, en ville, il est bon de savoir que vous avez quelqu’un à quelques pas de vous qui vous aidera dans un instant», a-t-elle déclaré.

Gellene a dit qu’elle n’avait aucun désir de récupérer la robe.

«Le fait qu’elle (Berger) lui ait donné une autre vie a été un cadeau pour moi à bien des égards», a-t-elle déclaré. « J’espère qu’elle le gardera pour toujours. »