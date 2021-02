Alors que de plus en plus d’Indiens achètent des vêtements personnalisés, faits sur commande et bien ajustés en ligne pendant la pandémie, la même tendance a été observée dans le segment des accessoires où les gens dépensent maintenant pour des chaussures personnalisées et d’autres articles en ces temps de distanciation sociale.

Ashish Prakash et Aayush Jindal, diplômés de l’IIT Delhi, ont lancé Toesmith en 2019, ce qui permet aux clients non seulement de personnaliser différentes parties de la chaussure, mais également de modifier et de télécharger leur propre design en ligne. Basée à Gurugram, Toesmith expédie ses produits principalement dans la gamme de Rs 1 000 à 3 000 Rs à travers Delhi-NCR, Mumbai, Bengaluru, Pune, Chennai et Kolkata.

ToeSmith propose un outil de conception 3D interactif qui permet aux utilisateurs de personnaliser individuellement différentes parties d’une chaussure. Le client peut facilement changer cinq aspects d’une chaussure, l’empeigne (la partie avant de la chaussure), les quartiers (côtés), le contrefort de talon (arrière), la fixation (partie intérieure) et la doublure du col via la conception 3D .

«Il y avait un fort besoin de chaussures personnalisables abordables. Nous avons donc pensé que nous permettions au consommateur de personnaliser et de commander ses propres chaussures et c’est ainsi que nous avons lancé ToeSmith», a déclaré Aayush dans de récents rapports médiatiques.

Chez Lusso Lifestyle, qui est la première marque de chaussures pour hommes en Inde avec un concept de luxe végétalien, son fondateur Bhaveen Doshi est occupé à concevoir de nouvelles façons d’aider à personnaliser les chaussures en fonction des besoins et des choix du client.

«Nous rendons l’expérience du client sans tracas en ayant un magasin sans rendez-vous et un site Web en ligne qui fournit toute notre collection, ce qui permet aux clients de choisir la bonne paire pour eux-mêmes. Nous offrons également des échanges et des retours gratuits», a déclaré Doshi dit IANS.

« Nous avons également des services WhatsApp disponibles où nos designers aident le client à choisir la bonne paire, lui suggèrent ce qui conviendra à sa tenue et à son confort », at-il informé. La pandémie a été une période difficile pour lui.

«Étant donné que chaque cloud a une lueur d’espoir, nous avons réussi à prendre cette pandémie de manière positive. Cela nous a donné le temps de travailler sur notre nouvelle gamme de produits que nous avons récemment lancée», a-t-il déclaré. Leurs produits vont de Rs 1 500 à Rs 10 000.

Avec l’aide de quelques experts, Doshi utilise une combinaison de polyuréthane et de Rexin de haute qualité, esthétiquement aussi attrayante que le cuir et offrant le même niveau de confort. Tiesta, basée à Bombay, propose des chaussures de luxe sur mesure qui peuvent être commandées dans le confort de votre maison.

« Rendez votre paire aussi unique que vous! Vous choisissez votre cuir, votre couleur, votre semelle et vos détails. Nous fabriquerons à la main la paire souhaitée selon vos spécifications en utilisant les meilleurs matériaux et un travail sur mesure », selon l’entreprise. Beaucoup de gens ont du mal à trouver la paire de chaussures parfaite. Il y en a qui ne semblent tout simplement pas pouvoir s’adapter aux chaussures standard des magasins de détail, surtout en ces temps.

La société propose également des solutions personnalisées pour les pieds minuscules / étroits. Yashaswini Dayama qui est un chanteur-acteur et a travaillé dans le film « Dear Zindagi » utilise des chaussures Tiesta. Une autre cliente, Shikhani, a eu du mal à trouver une chaussure qui s’adapte à ses petits pieds. «J’ai appris à connaître Tiesta grâce à un ami et ils étaient sûrement un sauveur de vie!», A-t-elle déclaré sur leur site Web.

L’entreprise affirme que toutes les chaussures sont fabriquées à la main par des artisans qualifiés. «Nous veillons à ce que la chaussure qui quitte notre établissement soit de la plus haute qualité avec un confort et un luxe appropriés», selon Tiesta.