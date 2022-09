Cet outil iOS 16 sur l’iPhone rend les retouches photo magiques

Cette histoire fait partie WWDC 2022la couverture complète de CNET depuis et à propos de la conférence annuelle des développeurs d’Apple.

Le 7 septembre, Apple organisera son événement annuel d’automne où nous attendons l’iPhone 14 Être annoncé. Nous devrions également savoir quand iOS 16 sortira officiellement. Pommes iOS16 apporte beaucoup de nouvelles fonctionnalités à l’iPhone, y compris Messages modifiables et un écran de verrouillage personnalisable. Mais la fonctionnalité qui a vraiment attiré mon attention pendant WWDC 2022 est tout au sujet de la photographie, malgré la prise moins de 15 secondes de l’événement.

La fonctionnalité n’a pas reçu de nom, mais voici comment cela fonctionne : vous appuyez et maintenez sur une photo pour séparer le sujet d’une image, comme une personne, de l’arrière-plan. Et si vous continuez à tenir, vous pouvez ensuite “soulever” la découpe de la photo et la faire glisser dans une autre application pour publier, partager ou faire un collage, par exemple.

Techniquement, la fonction photo tap-and-lift fait partie de Visual Lookup, qui a été lancé pour la première fois avec iOS 15 et peut reconnaître des objets dans vos photos tels que des plantes, de la nourriture, des points de repère et même des animaux domestiques. Dans iOS 16, Visual Lookup vous permet de retirer cet objet d’une photo ou d’un PDF en ne faisant rien de plus qu’appuyer et maintenir.

Pomme



Robby Walker, directeur principal Apple de Siri Language and Technologies, a présenté le nouvel outil de tapotement et de levage sur une photo d’un bouledogue français. Le chien a été “découpé” de la photo, puis glissé et déposé dans le champ de texte d’un message.

“C’est comme de la magie”, a déclaré Walker.

Parfois, Apple abuse du mot “magique”, mais cet outil semble impressionnant. Walker n’a pas tardé à souligner que l’effet était le résultat d’un modèle d’apprentissage automatique avancé, qui est accéléré par l’apprentissage automatique de base et le moteur neuronal d’Apple pour effectuer 40 milliards d’opérations en une seconde.

Connaître la quantité de traitement et d’apprentissage automatique nécessaires pour couper un chien d’une photo me ravit sans fin. Souvent, les nouvelles fonctionnalités du téléphone doivent être révolutionnaires ou résoudre un problème sérieux. Je suppose que vous pourriez dire que l’outil appuyer et maintenir résout le problème de la suppression de l’arrière-plan d’une photo, ce qui, au moins pour certains, pourrait être une affaire sérieuse.

Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer la similitude avec une autre fonctionnalité photo d’iOS 16. Sur l’écran de verrouillage, l’éditeur de photos sépare le sujet de premier plan de l’arrière-plan de la photo utilisée pour votre fond d’écran. Ainsi, les éléments de l’écran de verrouillage tels que l’heure et la date peuvent être superposés derrière le sujet de votre fond d’écran mais devant l’arrière-plan de la photo. Cela ressemble à la couverture d’un magazine.

J’ai essayé la nouvelle fonctionnalité de recherche visuelle dans la version bêta publique d’iOS 16. Je suis toujours impressionné par la rapidité et la fiabilité de son fonctionnement. Si vous avez un iPhone de rechange pour l’essayer, un La version bêta du développeur pour iOS 16 est déjà disponible et une version bêta publique d’iOS 16 sortira en juillet.

Pour en savoir plus, consultez tout ce qu’Apple a annoncé à la WWDC 2022incluant le nouveau MacBook Air M2.