Cet ours vient-il de twerk ? La vidéo “Dance” de Mammal est partout sur Instagram

Internet regorge d’innombrables vidéos d’animaux qui peuvent vous faire sourire ou rire. Une nouvelle vidéo d’un ours se grattant le dos contre un arbre, qui donne l’impression de se lancer dans une danse, a amusé tout le monde. “Le Baloo réel du Livre de la Jungle. Représentation visuelle de tout le monde utilisant leurs cadres de porte pour obtenir cette démangeaison », lit la légende.

Dans le clip, on voit un ours noir se gratter adorablement le dos sur un arbre tout en rebondissant de haut en bas. Vers la fin de la vidéo, l’ours se met sur ses quatre pattes et commence à se gratter le derrière. Cependant, d’après l’apparence de la vidéo, il semble que l’ours fasse de la pole-dance. Le compte qui a mis en ligne la vidéo a également ajouté la célèbre chanson du livre de la jungle, “The Bare Necessities”.

La vidéo a recueilli plus de 3 millions de vues. Les utilisateurs des médias sociaux ne peuvent s’empêcher de dire à quel point la vidéo est adorable. « L’ours qui twerk. Allez, soleil, lancez ces mouvements », a écrit un utilisateur.

Un autre utilisateur a écrit : « Ouais, l’ours qui danse dans le livre de la jungle a en fait été reproduit à partir d’une vidéo d’un ours se grattant le dos. Tout comme cette vidéo ».

“Cet arbre pourrait BEARly gérer toute la fourrure !! Non? D’accord. Je vais partir », a plaisanté un autre. Plusieurs autres utilisateurs ont commenté avec des émoticônes au visage riant.

Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Plus tôt, une adorable vidéo d’un bébé ours dansant tout seul dans la jungle est devenue virale sur Internet. Il est impossible de manquer l’adorable clip de 9 secondes de l’ours qui saute, danse, joue et bien plus encore dans la jungle. Étant donné à quel point c’est adorable, vous regarderez sûrement la vidéo à plusieurs reprises. La légende de la vidéo se lit comme suit : “Danse comme si personne ne regardait”. Regardez la vidéo ci-dessous.

La vidéo de danse du bébé ours a accumulé plus de 4 millions de vues à ce jour.

