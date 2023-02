Cet ours polaire crache-t-il du feu ? Une photo magique surprend Internet

La nature peut parfois dévoiler sa beauté d’une manière qui peut échouer à la créativité des artistes les plus talentueux du monde. L’un de ces chefs-d’œuvre époustouflants a été capturé par le photographe animalier Josh Anon. La photo a été prise de telle manière qu’on dirait qu’un ours polaire crache du feu. L’animal peut être vu debout sur le terrain couvert de neige. Cet effet épique aurait été créé après que le souffle brumeux de l’ours ait capturé la douce lumière orange émise par le soleil levant. Josh a capturé ce moment magique en 2015 alors qu’il participait à une expédition d’une journée dans l’Arctique. L’image gagne maintenant du terrain sur les réseaux sociaux, nous offrant l’occasion d’apprécier à nouveau sa beauté.

Tweetée le 7 février, la photographie a gagné 1,1 million de vues jusqu’à présent, avec plus de 27 500 likes dessus. Le tweet a reçu beaucoup d’appréciation dans la section des commentaires.

Un utilisateur a commenté que la photo était magnifiquement prise et parfaitement chronométrée.

Beau tir! Parfaitement chronométré 😃— Jayansh Singh (@HermeticJai) 7 février 2023

Certains comptes ont également fait des remarques humoristiques. Un individu a écrit sarcastiquement : “Et ils se demandent pourquoi toute la glace fond là-haut.”

Et ils se demandent pourquoi toute la glace fond là-haut…— Chris Gallaty (@cgallaty) 7 février 2023

Un autre utilisateur a plaisanté : “Je me suis toujours demandé comment les ours polaires restaient vraiment au chaud, ils laissaient échapper leur dragon intérieur !”

Je me suis toujours demandé comment les ours polaires restaient vraiment au chaud… ils laissaient échapper leur dragon intérieur ! 🤣 jk— Rachel Elizabeth (@ElizabethR7771) 7 février 2023

Les gens ont aussi apprécié la patience du photographe.

Je suis tellement impressionné par la patience de certains de ces photographes incroyables. Ils ont mis des heures, et c’est nous qui recevons le cadeau— Cecilia Nasmith (@Cecilia_Nasmith) 7 février 2023

Une personne a qualifié la photo de « À couper le souffle ».

Certains téléspectateurs ont qualifié l’ours de “dragon polaire”.

Alors que les gens aimaient la photo, certains soupçonnaient qu’elle avait été retouchée.

Photoshop n’est-il pas génial ? – Athée anti-avortement (@ RonCole80482262) 8 février 2023

Josh a pris cette photo sur un petit bateau dans la région du pôle Nord, comme mentionné dans un reportage de Mirror. Le photographe de 33 ans de San Francisco, Californie, États-Unis, n’était qu’à environ 15 mètres de l’ours. Il a informé Metro qu’ils avaient eu la chance de trouver des ours sur une nouvelle mise à mort la veille. Il a dit qu’un ours protégeait sa proie d’un autre ours, et les deux faisaient de grands sujets. Josh a ajouté que le lendemain matin, ils avaient eu un réveil inattendu vers 4 heures du matin et que les magnifiques bêtes étaient toujours dehors. Il a poursuivi en disant qu’au cours des trois à quatre heures suivantes, ils ont passé plus de temps avec les ours, et deux autres se sont même joints à eux.

