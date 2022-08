Cet ours balance un bâton comme un samouraï manie une épée ; Internet déconcerté

Déplacez-vous sur Kung Fu Panda et Ninja Turtles, Samurai Bear est là et cela aussi avec un bang. Et non, ce n’est pas une figurine d’action, un personnage de bande dessinée ou un super-héros fictif inspiré d’un ours. Nous parlons ici d’un ours réel. Internet, qui héberge un grand nombre de vidéos d’animaux les montrant en train d’accomplir des exploits incroyables, fascine désormais tout le monde avec une vidéo virale d’un ours qui peut manier un bâton comme un samouraï manie une épée. Oui, une vidéo parfaitement divertissante pour faire de votre week-end à venir.

Le profil Twitter Laughs for All continue de partager des vidéos incroyables qui époustouflent ses abonnés. Il a récemment partagé la vidéo d’un grizzli noir, que l’on peut voir avec un bâton dans les mains, qui continue de tourner et de se jeter dans les airs, puis de l’attraper instantanément. Les mouvements de l’ours sont similaires à ceux d’un artiste martial qualifié mettant en valeur ses compétences en matière de maniement de l’épée ou du bâton. On ne sait pas encore si l’ours a été entraîné pour le faire ou s’il a simplement un désir inné naturel de devenir le nouvel âge du Kung Fu Panda. Il faut le voir pour le croire.

Eh bien, si les tortues pouvaient le faire…😂🥷🐻 pic.twitter.com/NF4z2SkkV8 – Rires 4 Tous 🤟 (@Laughs_4_All) 23 août 2022

La vidéo était sous-titrée “Eh bien, si les tortues pouvaient le faire”, avec une référence évidente à l’équipe de super-héros fictif très populaire. Beaucoup de gens ont été stupéfaits par ce talent unique que possédait l’ours. Voici quelques réponses intéressantes.

L’ours noir a dû être gymnaste dans sa vie antérieure – Imtiaz Allibhoy (@allibhoy_i) 23 août 2022

Wow, cet ours est un artiste martial !! Kung Fu Panda devrait recruter cet ours pour combattre à ses côtés, sa famille et ses amis !! pic.twitter.com/6gvNGslSwl – Tyrone Brown (@ TyroneB10654164) 23 août 2022

Il/elle s’en sortirait très bien avec les twirlers de bâton ! Ce n’est pas facile d’obtenir une bonne rotation sur ces choses, puis de l’arracher en l’air. Cet ours a du talent ! – CitrineGlitter (@CitrineGlitter) 24 août 2022

Même les meilleurs dresseurs d’animaux du cirque ne pourraient JAMAIS obtenir un ours pour faire ÇA. Ils auraient fait une tonne d’argent. Né et élevé dans le cirque, je savais que les ours étaient extrêmement dangereux en captivité. Cette habileté à jongler et le besoin de jouer montrent à quel point ils sont aussi intelligents. – Estra Berosini (@1stEstra) 24 août 2022

Alors que la vidéo a laissé la plupart des utilisateurs étonnés et impressionnés, beaucoup ont exprimé des inquiétudes quant à savoir si l’ours était forcé d’exécuter ces tours devant la caméra.

