Cet organisme à but non lucratif a recueilli plus de 10 millions de dollars pour les femmes entrepreneures autochtones

Selon nouvelle recherche. En 2021, les femmes amérindiennes travaillant à temps plein recevaient environ 0,57 $ pour chaque dollar gagné par des hommes blancs non hispaniques, le Centre national du droit des femmes rapports – en 2020, cette différence était de 0,60 $. Cela équivaut à environ 28 797 dollars de salaire perdu par an, ce qui pourrait payer près d’un an de garde d’enfants, 10 mois de nourriture et six mois de loyer pour une femme amérindienne qui travaille. L’écart salarial actuel signifie que les femmes amérindiennes devraient travailler 11 mois supplémentaires dans la nouvelle année – jusqu’au 30 novembre – pour gagner autant que leurs collègues masculins blancs en 2021. L’écart salarial auquel les femmes amérindiennes sont confrontées s’est régulièrement aggravé au cours de la pandémie, car des millions d’emplois ont été supprimés dans des secteurs mal rémunérés où les femmes amérindiennes travaillent souvent, notamment l’hôtellerie, les soins de santé et les services administratifs, tandis que d’autres ont été contraints de travailler en partie. temps de travail ou complètement hors de la main-d’œuvre alors que le virus a dévasté les communautés tribales à travers les États-Unis Voici comment une organisation à but non lucratif, Chef de file des femmes autochtonespermet la mobilité économique des femmes autochtones :

“C’est à utiliser pour combler l’écart de richesse raciale”

Native Women Lead a été fondée en 2017 par huit femmes entrepreneures amérindiennes : Jaime Gloshay, Kalika Davis, Lisa Foreman, Kim Gleason, Vanessa Roanhorse, Alicia Ortega, Stephine Poston et Jaclyn Roessel. Certaines des fondatrices se sont rencontrées il y a cinq ans lors d’un événement organisé par le Women’s Economic Forum à Albuquerque, où elles ont participé à un panel intitulé “Developing the Space for Positive Native Women Mentorship”. Pas un seul participant ne s’est présenté. Ce qui a commencé comme une conversation sur le manque d’intérêt décevant de leurs pairs s’est rapidement transformé en une discussion de plusieurs heures sur ce que c’est vraiment d’être une femme amérindienne dans les affaires : les triomphes et les défis, y compris les obligations familiales et de garde d’enfants, l’embauche la discrimination et le manque de possibilités de financement. “Les peuples autochtones ont toujours été incroyablement entreprenants, résolvant des problèmes complexes basés sur leur propre sagesse ancestrale et leur relation avec le monde”, a déclaré Gloshay. CNBC Faites-le. “Pourtant, nous avons beaucoup de gens dans nos communautés, en particulier des femmes, qui, en raison d’inégalités structurelles et de préjugés, ne sont pas en mesure d’accéder à des diplômes supérieurs ou à des ressources professionnelles en dehors de leurs communautés… c’est à nous de combler l’écart de richesse raciale .” Cette conversation a inspiré la création de Native Women Lead, une organisation à but non lucratif basée à Albuquerque qui vise à aider les femmes entrepreneurs autochtones du monde entier à accéder au capital, aux mentors, à l’éducation financière et au soutien nécessaires pour prospérer dans leur carrière et réduire l’écart de richesse.

Créer des opportunités de financement et des espaces de guérison

Plus tôt cette année, Native Women Lead a lancé deux fonds, le Matriarch Creative Fund et le Matriarch Restorative Fund, qui offrent aux femmes entrepreneurs autochtones des prêts à faible taux d’intérêt à partir de 5 000 $ pour développer leurs petites entreprises. Le Matriarch Creative Fund fournit des capitaux aux entrepreneurs travaillant dans des domaines artistiques comme la photographie et la mode, tandis que le Matriarch Restorative Fund cible les entrepreneurs plus expérimentés dans tous les secteurs. À ce jour, Native Women Lead a fourni environ 500 000 $ à 65 femmes entrepreneures autochtones par le biais des deux fonds, en partenariat avec des coopératives de crédit et des sociétés d’investissement telles que Nusenda Credit Union et ImpactAssets pour connecter les entrepreneurs au capital. Native Women Lead et New Mexico Community Capital, qui est également basée à Albuquerque, ont reçu 10 millions de dollars l’an dernier par le Défi L’égalité ne peut pas attendreun concours centré sur l’égalité des sexes aux États-Unis auquel Melinda French Gates et MacKenzie Scott ont contribué et dirigé. L’argent sera investi dans une initiative de collaboration appelée “The Future Is Indigenous Womxn”, qui vise à créer des systèmes de soutien pour les femmes autochtones en affaires par le biais de bourses, de formations, de prêts et d’autres ressources. Bien que la réduction de l’écart de richesse puisse commencer par des opportunités de financement, Native Women Lead considère la richesse comme “plus que de simples revenus ou bénéfices”, déclare Stephine Poston, l’une des cofondatrices du groupe. “Pour créer une véritable richesse, nous devons protéger notre culture, nos familles, notre santé mentale et nos communautés”, ajoute-t-elle. Les Amérindiens déclarent vivre une détresse psychologique grave environ 2,5 fois plus que la population générale, selon Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Gardant cela à l’esprit, Native Women Lead propose des retraites axées sur le bien-être pour les femmes autochtones ainsi que des discussions au coin du feu sur les pratiques de soins personnels, la guérison des traumatismes et d’autres sujets de santé mentale.

L’atteinte d’une véritable équité salariale ne commence ni ne se termine par un montant en dollars