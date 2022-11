Cet ordinateur pourrait-il vous aider à vaincre le cancer ?

22 novembre 2022 – Les années 1960 marquées l’arrivée des ordinateurs en médecine. Des morceaux de plastique et de métal coûteux et encombrants qui pourraient (peut-être) fournir plus rapidement les résultats des tests à un médecin. Les années 1980 ont vu les premières véritables fonctions que les ordinateurs pouvaient offrir – cliniques, financières, administratives – et en 1991, l’Institute of Medicine a publié le premier manifeste sur ce que pourraient (et seraient) les dossiers de santé électroniques.

Depuis lors, nous avons assisté à des percées informatiques dans tous les domaines de la médecine, avec l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la télémédecine mises en avant. Mais quelque chose d’autre se prépare que peu de gens connaissent encore : l’informatique quantique, un tout nouveau type d’informatique qui a déjà commencé à tout faire progresser, du développement de médicaments et de l’identification des maladies à la sécurité des dossiers électroniques.

“Pensez-y comme une transition entre la lumière par le feu et les bougies et maintenant l’électricité, et il y a une ampoule qui éclaire tout”, explique Lara Jehi, MD, responsable de l’information sur la recherche à la Cleveland Clinic.