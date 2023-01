Cet ordinateur portable Lenovo Wacky a un écran d’encre E 12 pouces sur son couvercle

Lenovo est resté fidèle à sa stratégie de conception particulière pour sa gamme ThinkBook Plus avec le nouveau ThinkBook Plus Twist, un ordinateur portable avec un écran OLED qui se tord pour révéler un écran E Ink couleur.

L’écran ne se détache pas mais est plutôt conçu pour être un 2-en-1 unique qui offre un facteur de forme d’ordinateur portable traditionnel avec l’avantage supplémentaire d’un écran E Ink pour la lecture, la présentation et une consommation d’énergie réduite.

Le ThinkBook Plus de l’année dernière avait un écran LCD de 8 pouces juste à côté du clavier.

Destiné aux entreprises, le nouveau Plus Twist dispose d’un écran tactile OLED 13,3 pouces 60 Hz 2,8 K avec prise en charge du stylet lorsque vous souhaitez passer en mode ordinateur portable complet. Il est alimenté par 13eProcesseurs Intel Core de première génération fonctionnant sous Windows 11, avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage SSD PCle Gen 4.

La machine dispose également de deux haut-parleurs et micros avec prise en charge Dolby Atmos, d’une webcam Full HD avec obturateur, d’un lecteur d’empreintes digitales, de deux ports Thunderbolt 4 USB-C, d’une prise casque et d’une prise en charge du Wi-Fi 6E.

L’écran a une charnière torsadée (d’où le nom) qui pivote lorsque vous souhaitez passer de l’écran normal à l’écran tactile couleur E Ink éclairé à l’avant de 12 pouces, qui prend également en charge le stylet.

Lenovo dit que vous pouvez l’utiliser sous forme d’ordinateur portable ou de tablette, ce dernier en fermant simplement le couvercle de l’ordinateur portable, car l’écran E Ink se trouve là où se trouve habituellement l’extérieur du boîtier d’un ordinateur portable.

L’écran E Ink peut être utilisé comme un écran ordinaire pour taper des documents, mais Lenovo estime que le tirage au sort est la réduction de la fatigue oculaire et l’utilisation de moins d’énergie, ce qui signifie que l’ordinateur portable ne manquera pas de batterie aussi rapidement si vous êtes loin de la prise.

Lenovo

Lorsqu’il est fermé, l’écran E Ink orienté vers l’extérieur de l’ordinateur portable peut afficher des informations telles qu’une boîte de réception de courrier électronique ou un calendrier de rendez-vous, ou même simplement un économiseur d’écran. Lenovo envisage également d’utiliser l’écran OLED pour se détendre avec Netflix dans la chambre d’hôtel, ou l’écran E Ink pour lire un roman.

Ce dernier pourrait être une étape idéaliste trop loin (il s’agit d’un ordinateur portable 13 pouces), mais cela a du sens à certains égards. Je suis un grand fan d’E Ink pour les liseuses et les tablettes d’écriture, car l’encre électronique est beaucoup plus douce pour les yeux que les écrans OLED ou LCD ordinaires. De plus, la technologie est suffisamment limitée pour qu’elle n’apparaisse généralement que sur des produits aux fonctionnalités limitées, ce qui vous permet de vous concentrer davantage sur une tâche sans distraction,

La durée de vie de la batterie a toujours été un problème pour l’utilisation des ordinateurs portables professionnels, donc avoir un écran moins puissant est un moyen de compenser la consommation d’énergie – bien que les énormes améliorations de la durée de vie de la batterie observées sur les ordinateurs portables MacBook M1 et M2 d’Apple montrent que la technologie est là pour améliorer la longévité sans (vérifier les notes) attacher un écran supplémentaire de faible puissance au couvercle extérieur d’un ordinateur portable professionnel haut de gamme.

Le ThinkBook Plus Twist sera disponible aux États-Unis et en Europe à partir de juin et coûtera à partir de 1 649 $/1 699 €.