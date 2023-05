Cet Ontarien est un agriculteur de la 4e génération – et le 1er de sa famille à enseigner le travail à des millions de personnes

Hayden Fox est peut-être la quatrième génération à travailler dans la ferme familiale, mais il est le premier de sa famille à enseigner à des millions d’autres la vie agricole.

Fox compte près de deux millions d’abonnés sur la plate-forme de médias sociaux TikTok, où il réalise des vidéos comiques sur sa vie quotidienne dans sa ferme – d’une explication sur la raison pour laquelle un sac de maïs de semence pourrait valoir plus que votre voiture à faisant la lumière sur son heure de réveil précoce et ses vêtements de ferme pratiques, tout en étant plein d’énergie, de rires et d’un peu de sarcasme.

« Si vous essayez simplement d’enfoncer l’agriculture et l’éducation dans la gorge des gens, je ne pense pas qu’ils le veuillent vraiment », a-t-il déclaré. « J’adore la comédie et je pense juste que les gens se connectent à la comédie. »

Fox a déclaré qu’il travaillait dans la ferme familiale juste à l’extérieur de Cayuga, en Ontario, « presque depuis le jour de ma naissance ».

Le mois dernier, le jeune homme de 25 ans a déclaré avoir acheté la ferme à son grand-père.

Aider les agriculteurs LGBT à se sentir vus

Ses vidéos deviennent aussi personnelles.

Une partie importante de sa vie, a déclaré Fox, est son identité d’homme queer, mais il a dit qu’il n’était pas facile d’accepter sa sexualité en grandissant dans l’Ontario rural.

« J’ai juste eu beaucoup de mal avec ça », a-t-il déclaré.

« Je ne voulais pas vraiment montrer ça sur TikTok, mais au fur et à mesure que je me sentais plus à l’aise avec ça, je me disais: » Vous savez quoi? J’ai vraiment eu du mal avec ça quand j’étais plus jeune et je sais qu’il y a probablement beaucoup de gens dehors là qui luttent avec ça.' »

Il a dit qu’il voulait que ses vidéos permettent aux autres personnes LGBT de la communauté agricole de se sentir vues et incluses.

Fox a utilisé sa plate-forme pour enseigner à ses près de deux millions de followers sur l’agriculture – et pour aider d’autres personnes LGBT de la communauté agricole à se sentir incluses. (Soumis par Hayden Fox)

« Une fois que j’ai montré ce côté de moi et que j’ai réalisé qu’il y avait beaucoup de gens comme moi… J’ai senti qu’il était vraiment important de l’ajouter parce que j’ai réalisé qu’il y avait beaucoup de gens qui se sentaient vraiment déconnectés de la communauté », a-t-il déclaré.

Son plus grand fan

Fox est un homme aux multiples casquettes – il est agriculteur, pompier volontaire du comté de Haldimand, diplômé en alimentation et en agriculture de l’Université de Guelph et, bien sûr, un influenceur TikTok.

Mais comme Fox l’a dit, TikTok ne paie pas les influenceurs canadiens pour avoir attiré un large public, comme c’est le cas pour les utilisateurs aux États-Unis, ses vidéos sont juste pour le plaisir et l’éducation.

« Pour moi, TikTok n’est qu’un passe-temps », a-t-il déclaré.

Fox est un homme aux multiples casquettes. C’est un diplômé universitaire, un agriculteur de cultures commerciales de quatrième génération, un influenceur TikTok et un pompier volontaire, avec la plupart de sa famille. Il est photographié ici, à gauche, avec son père et sa sœur. (Soumis par Hayden Fox)

Le plus grand fan de ses vidéos, a déclaré Fox, est sa mère, Wendy Fox.

Elle a dit à CBC Hamilton qu’elle les regardait depuis que Fox a commencé à publier en 2020, mais elle ne savait pas à l’origine ce qu’était l’application.

« J’ai un compte juste pour pouvoir regarder. C’est le seul que je suis réellement là-bas », a-t-elle déclaré.

Wendy a déclaré que son fils avait « toujours été dramatique » mais qu’il avait vraiment permis son côté amusant à travers ses vidéos.

« Il est en quelque sorte plus à l’aise avec lui-même. Nous avons toujours su qu’il était comme ça, mais je pense qu’avec [TikTok] il s’est rendu compte : « Oh, les autres me trouvent drôle aussi » », a-t-elle déclaré à CBC Hamilton.

« Il a eu beaucoup de gens qui disent qu’ils ont beaucoup appris sur l’agriculture grâce à lui, même s’il fait des choses en plaisantant. »