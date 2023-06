Cet Ontarien a filmé des déchets en bordure de route pour rappeler aux gens à quel point les déchets peuvent être dégoûtants

Wayne Fernandes dit qu’il déteste tous les détritus qu’il voit chaque jour lorsqu’il se rend au travail.

Chaque jour de la semaine, Fernandes conduit de Guelph, en Ontario, à Mississauga, en empruntant l’autoroute 401 pour une partie du trajet, et il a commencé à vraiment remarquer les déchets le long de cette route au printemps dernier.

Au cours de ses trajets en voiture, il a vu la neige fondre lentement, et tandis que les derniers morceaux de neige restaient au sol, elle scintillait au soleil. Mais longtemps après la disparition de la neige, les paillettes sont restées. C’est alors que Fernandes s’est rendu compte que tout était en plastique.

« J’ai remarqué des bouteilles d’eau sur le bord de la route et elles brillaient au soleil. C’est parmi tous les autres déchets sur le bord de la route et vous savez, ils semblaient contenir des déchets humains, et j’ai pensé, quand est-ce que cela devenir acceptable au Canada ? » a-t-il dit à Craig Norris, animateur de l’émission de CBC Kitchener-Waterloo L’édition du matindans une interview vendredi.

Fernandes a décidé de s’arrêter et de filmer les déchets le long de son trajet vers le travail.

« Je me demandais juste à quoi cela ressemblerait dans 10 ans si rien n’était fait à ce sujet ? Mais une autre chose qui m’a motivé à le faire, c’est que je sais que je ne peux pas être le seul à ressentir cela. »

REGARDER | Les images de drone de Wayne Fernandes montrant des déchets le long de l’autoroute 401 entre Guelph et Mississauga:

Fernandes a déclaré qu’il avait également vu des endroits où des tondeuses à gazon sont passées au-dessus des ordures, les brisant en petits morceaux de plastique, ce qui les rend plus difficiles à ramasser.

Il a déclaré qu’en conduisant son véhicule électrique aux États-Unis, il s’arrêtait aux bornes de recharge et voyait les gens nettoyer leurs véhicules en attendant que leur batterie se recharge. Une grande partie des déchets serait laissée au sol.

« À quoi ça sert si nous avons une société dans 10 ans où tout le monde a une belle voiture électrique lisse, mais nous en jonchons plus que la voiture elle-même. Les gens à l’intérieur, vous savez, jettent les ordures par la fenêtre. «

Qu’y a-t-il de si mauvais dans la litière ?

Le site Web de la ville de Toronto note que les déchets peuvent donner une mauvaise image d’une communauté, mais peuvent également avoir des effets nocifs sur l’environnement et les animaux et coûter des millions de dollars par an à nettoyer.

UN Étude de 2021 dans la revue Conservation Biology échantillonné sept espèces de poissons du lac Ontario et du lac Supérieur. Les chercheurs « ont documenté la concentration la plus élevée de microplastiques et d’autres microparticules anthropiques jamais signalée chez les poissons osseux ».

« Bien que nous ne puissions pas extrapoler la concentration de microplastiques dans l’eau et les sédiments de ces poissons, l’abondance relativement élevée de microplastiques dans le GI [gastrointestinal] des étendues de poissons suggèrent que l’exposition environnementale peut être supérieure aux concentrations seuils de risque », ont écrit les auteurs de l’étude.

Parcs Ontario a également signalé une augmentation spectaculaire du nombre de déchets qui ne sont pas éliminés correctement, car de plus en plus de personnes ont profité des parcs pendant la pandémie.

Le gouvernement de l’Ontario estime que près de 10 000 tonnes de débris de plastique pénètrent dans les lacs et les rivières de la province chaque année.

La SPCA de l’Ontario et la Humane Society notent sur son site Web que la faune peut utiliser des objets jonchés pour la nidification, et lorsque ces objets comprennent des masques, des ballons, une ligne de pêche, des sacs en plastique et du fil dentaire, ils peuvent emmêler les animaux. L’autre chose qui peut arriver est que les animaux mangent des emballages alimentaires jetés ou d’autres déchets, ce qui les rend malades.

Qu’est-ce qui se fait

Pour lutter contre la quantité de déchets que les gens jettent dans des endroits inappropriés, la province a lancé une journée d’action sur les déchets en mai 2020.

La journée vise à encourager les gens, les municipalités et les entreprises « à travailler ensemble pour sensibiliser aux impacts des déchets et des déchets et à participer à un nettoyage des déchets », a déclaré Gary Wheeler, porte-parole du ministère de l’Environnement, à CBC News. dans un e-mail.

Depuis le premier jour d’action, le ministère a engagé plus de trois millions de personnes sur les réseaux sociaux, a déclaré Wheeler, et surveillé les nettoyages communautaires dans toute la province.

« Nous poursuivrons nos efforts tout au long de l’année pour étendre notre portée sur les réseaux sociaux, continuer à sensibiliser et à promouvoir le changement de comportement. »

Le ministère travaillera également pour lutter contre les déchets avec d’autres initiatives, a déclaré Wheeler. Ils comprennent:

Faire passer les programmes de réacheminement des déchets existants de la province à un modèle de responsabilité du producteur, qui, selon le gouvernement, favorisera le réacheminement des déchets, fera économiser de l’argent aux contribuables municipaux et incitera les producteurs à reconcevoir les produits pour réduire les déchets. Le programme Blue Box passera à ce modèle à partir de juillet.

Soutenir les efforts locaux de nettoyage des rives par le biais du Fonds d’action locale des Grands Lacs.

Mise en œuvre de la fÉnoncé de politique sur les déchets alimentaires et organiques pour réduire et détourner la quantité de déchets alimentaires allant à la décharge.

En ce qui concerne le nettoyage le long des routes provinciales, le ministère des Transports dit qu’il a des entrepreneurs qui ramassent les déchets tout au long du printemps, de l’été et de l’automne.

Un porte-parole du ministère a déclaré que la province avait également installé des panneaux le long des routes et des autoroutes, notamment aux échangeurs, aux bretelles d’accès et aux parkings. Les panneaux changeants sur les autoroutes de la série 400 « découragent également les déchets le long de nos autoroutes », a indiqué le ministère dans un courriel.

En plus de cela, la province et la plupart des municipalités appuient les programmes « adoptez une route » où des bénévoles aident régulièrement à ramasser les déchets.

Les billets peuvent être émis

Toute personne surprise en train de jeter des déchets peut être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à 500 dollars, a déclaré le ministère des Transports.

Mais combien de personnes se font prendre et reçoivent une contravention ? Il s’avère que pas beaucoup.

sergent. Kerry Schmidt, de la division des autoroutes de la police provinciale de l’Ontario, a déclaré à CBC News qu’en 2022, 175 contraventions avaient été émises dans toute la province pour détritus.

Entre 2018 et 2021, le nombre de contraventions émises a varié entre 201 et 295, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les billets d’ordures émis dans la région de Waterloo en 2022 :

Le service de police régional de Waterloo a émis 16 contraventions.

Le règlement de la ville de Cambridge n’a émis aucune contravention.

Le règlement de la ville de Kitchener n’a émis aucune contravention.

Le règlement municipal de la ville de Waterloo n’a émis aucune contravention.

Les agents des règlements municipaux de la ville de Kitchener n’ont condamné personne pour avoir jeté des ordures parce qu’ils adoptent une approche axée sur l’éducation, a déclaré la directrice de l’application Gloria MacNeil dans un courriel.

« Lorsque le personnel du règlement voit quelqu’un dans un parc ou ailleurs, il explique d’abord que les détritus ne sont pas autorisés et leur donne la possibilité de ramasser et d’éliminer les déchets correctement avant d’émettre une contravention », a déclaré MacNeil.

Les gens peuvent être condamnés à une amende pour avoir jeté des ordures en Ontario, mais la police et le règlement municipal disent que peu de contraventions, voire aucune, sont distribuées. (Jaison Empson/CBC)

« Si le personnel du règlement voit ou est mis au courant d’un déversement illégal sur la propriété de la ville, il contacte la personne et lui demande de retirer les articles qu’il a jetés dans un délai fixé, et s’il ne se conforme pas, il peut également émettre une accusation. »

CBC KW a également contacté d’autres villes de la province pour voir combien de billets de détritus ont été émis en 2022 :

Guelph : Pas de billets.

Sault Ste. Marie : Pas de billets.

Windsor : En moyenne, peut-être deux ou trois billets par an.

Ottawa : Quatre contraventions dont pour déversement de débris, dépôt de déchets dans un parc et dépôt de déchets sur une autoroute.

« Très difficile à résoudre plus tard »

Fernandes a déclaré qu’il est clair que la menace de contraventions ou d’amendes n’est pas suffisamment dissuasive et, idéalement, les gens prendraient sur eux de se débarrasser correctement de leurs ordures.

« C’est un changement de culture », a déclaré Fernandes.

Il a dit qu’il pensait que davantage pourrait être fait pour étiqueter les gens.

Au cours de cet été, a-t-il dit, il aimerait voir des politiciens locaux organiser des événements, notamment un nettoyage communautaire. Il aimerait aussi voir une sorte de campagne nationale pour amener les gens à nettoyer leurs communautés.

Fernandes a déclaré que d’autres pays ont inculqué aux citoyens l’importance de nettoyer après eux-mêmes. Ils comprennent l’Australie, le Japon et le Rwanda, qui organise une fois par mois un nettoyage communautaire à travers le pays appelé Umuganda.

« Je viens de partir en vacances en Australie en avril, et c’était immaculé et propre, et cela m’a rappelé à quoi ressemblait le Canada il y a quelques années », a-t-il déclaré.

« Je me suis dit que si nous n’étouffons pas cela dans l’œuf ou que nous ne le sensibilisons pas tout de suite, cela atteindra une échelle qui sera très difficile à résoudre plus tard.

« Je ne veux pas regarder en arrière et dire que je n’ai rien fait. »