Cet oiseau était considéré comme “perdu” depuis 140 ans. Voici comment les scientifiques l’ont retrouvé

Comme ça arrive5:56Cet oiseau était considéré comme “perdu” depuis 140 ans. Voici comment les scientifiques l’ont retrouvé

John Mittermeier pouvait à peine en croire ses yeux lorsqu’il a vu les images d’un petit oiseau noir et orange se pavanant les plumes de sa queue devant la caméra.

Lui et son équipe ont capturé une vidéo d’un faisan-pigeon à nuque noire sur une île de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’était la première fois que l’oiseau était documenté depuis 1882.

“Ce n’est qu’une histoire d’excitation et d’espoir”, a déclaré Mittermeier Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “Je veux dire, à quel point est-il incroyable que cette espèce ait manqué aux scientifiques pendant 140 ans et que nous ayons pu la trouver?”

Mittermeier était le co-chef d’une expédition de 30 jours pour rechercher sur l’île de Fergusson des signes de la créature insaisissable. Ils avaient à peu près perdu tout espoir quand l’un d’eux a sauté devant l’une de leurs caméras à détecteur de mouvement le jour 28.

REGARDER | Images rares d’un faisan-pigeon à nuque noire :

“Nous avions travaillé incroyablement, incroyablement dur pour essayer de trouver cet oiseau. Nous avions des tonnes de doutes dans notre esprit à ce moment-là, pensant que nous ne pourrions peut-être pas le trouver, nous demandant s’il existait même”, a déclaré Mittermeier.

“C’est un peu comme si tous nos rêves devenaient réalité et juste ce soulagement incroyable, incroyable.”

L’expédition était une coentreprise de l’American Bird Conservancy, du Musée national de Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Cornell Lab of Ornithology.

Mittermeier est le directeur du programme des oiseaux perdus à l’American Bird Conservancy. En partenariat avec Re:wild et BirdLife International, son organisation tente de retrouver et de documenter les plus de 140 oiseaux “perdus” dans le monde.

Et par perdu, il entend des oiseaux qui n’ont aucune documentation confirmée – sous forme de photographies, d’enregistrements audio ou d’échantillons génétiques – depuis 10 ans ou plus.

Selon cette définition, vous ne pouvez pas vous perdre beaucoup plus que le faisan-pigeon à nuque noire, ou Otidiphaps nobilisqui a été décrit pour la première fois par des scientifiques en 1882, puis plus jamais.

“Le pigeon faisan s’est vraiment démarqué parce que c’est l’un des oiseaux qui a été perdu le plus longtemps”, a déclaré Mittermeier. « Ou devrais-je le dire a été l’un des oiseaux qui avaient été perdus pendant les plus longues périodes de temps.”

Les connaissances locales étaient essentielles

Tout ce que les scientifiques savaient vraiment sur l’oiseau, c’est qu’il avait été repéré pour la première fois sur Fergusson, une île de l’archipel d’Entrecasteaux au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Même ce n’était pas grand-chose, étant donné que l’île s’étend sur 1 500 kilomètres carrés.

L’équipe s’est donc appuyée sur les connaissances locales et a commencé par interroger les habitants.

Au début, la plupart des gens à qui ils ont parlé ont dit qu’ils n’avaient jamais entendu parler de l’oiseau – jusqu’à ce qu’ils atteignent les villages de l’ouest du mont Kilkerran. Les chasseurs connaissaient l’oiseau, connu localement sous le nom d’auwo.

C’est un chasseur local nommé Augustin Gregory du village de Duda Ununa qui leur a donné leur chance. Il a dit aux scientifiques qu’il avait vu l’auwo à plusieurs reprises. Il a décrit à quoi il ressemblait, bougeait et sonnait avec beaucoup de détails.

Les scientifiques ne savent pas grand-chose sur le faisan-pigeon à nuque noire. (Doka Nason/American Bird Conservancy)

Il emmena les scientifiques aux endroits où il avait repéré la créature. Ils n’en ont pas vu de près en personne, mais ils ont planté des caméras à ces endroits. C’est sur l’un de ces sites que l’oiseau est finalement apparu.

“Ce qui a changé la donne en termes de découverte, ce sont vraiment des pistes que nous avons obtenues de certaines personnes locales là-bas – en particulier cet homme”, a déclaré Mittermeier. “Une grande partie de cette histoire est l’incroyable connaissance locale.”

Serena Ketaloya, une écologiste de Milne Bay, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dit que la découverte est la bienvenue.

“Les communautés étaient très excitées lorsqu’elles ont vu les résultats de l’enquête, car de nombreuses personnes n’avaient pas vu ou entendu parler de l’oiseau jusqu’à ce que nous commencions notre projet et que nous obtenions les photos du piège photographique”, a-t-elle déclaré. dans un communiqué de presse de l’American Bird Conservancy.

“Ils ont maintenant hâte de travailler avec nous pour essayer de protéger le faisan-pigeon.”

Que sait-on des auwo ?

À ce stade, les scientifiques ne savent pas grand-chose sur l’auwo. Ils ont deux séries de photographies et une vidéo d’au moins deux oiseaux.

Ils soupçonnent – pour des raisons évidentes – que c’est très rare et géographiquement limité.

“Mon premier espoir est vraiment que nous aurons l’occasion d’en savoir plus sur cet oiseau, d’avoir une meilleure idée de l’endroit exact où il se trouve sur l’île, de la taille de sa population et des menaces potentielles auxquelles il pourrait être confronté. “, a déclaré Mittermeier.

“Et puis le prochain espoir est vraiment que nous allons pouvoir transformer cette information en une grande collaboration avec certaines des communautés locales là-bas et trouver un moyen de protéger cet oiseau, peut-être développer un écotourisme afin que les gens puissent allez le voir personnellement. Je sais que j’aimerais vraiment le voir.

C’est juste une chose à propos de l’avenir qui l’excite.

“Je suis vraiment optimiste que certains des autres oiseaux du monde pourraient également être trouvés. Et j’espère que nous pourrons le faire et obtenir d’autres bonnes nouvelles dans un avenir proche.”