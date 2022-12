Cet officier du complexe immobilier de la Coupe du monde du Qatar utilise le langage du football pour diriger le trafic

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a suscité une vague d’enthousiasme à travers le monde. Les fans de football utilisent des moyens créatifs pour exprimer leur amour pour le sport. L’un de ces supporters, agent de la circulation au complexe d’hébergement de la Coupe du monde, utilise le langage du football pour contrôler la circulation. Cet agent de la circulation, qui serait originaire du Kenya, utilise des cartes rouges et jaunes pour guider les véhicules. Dans un match officiel, lorsqu’un joueur reçoit un carton rouge, cela signifie qu’il est expulsé par l’arbitre, tandis qu’un carton jaune indique qu’un joueur a été officiellement averti.

L’agent de la circulation identifié comme étant Dennis Mochu Kamau a déclaré à The Star que son objectif derrière l’utilisation des cartes était de prouver à quel point le langage du football est devenu universel. « J’ai conçu cette nouvelle façon d’arrêter de me disputer avec les gens. Chaque fois que vous les recevez, ils commencent à dire qu’ils sont pressés et qu’ils sont peut-être fatigués. Mais maintenant, j’ai décidé de proposer une idée de carton jaune et de carton rouge. Quand la personne voit un carton rouge, elle dit oh non, ne me donne pas de carton rouge et elle s’en va », a-t-il déclaré au portail.

Une vidéo virale montre de nombreux passants le regardant groover sur la route alors qu’il remplit ses fonctions. Pendant ce temps, de nombreux fans de football peuvent être vus souriants et impressionnés par sa nouvelle tactique. Regardez la vidéo ici :

La vidéo, publiée sur Twitter, a amassé plus de cinquante-neuf vues. Les fans de football ont partagé des réactions vives en regardant le clip sain. Un utilisateur a écrit: “Les Kenyans seront toujours pertinents n’importe où et partout.”

Les Kenyans seront toujours pertinents n’importe où et partout – Prince Hiram (@PrinceHiram) 7 décembre 2022

Un autre a écrit : « Haha, les Kenyans font tout pour les Qataris lors de cette coupe du monde. J’adore le voir.

Haha, les Kenyans font tout pour les Qataris lors de cette coupe du monde. J’adore le voir❤️— Katam Esq. (@dankatam_) 7 décembre 2022

Un autre a ajouté: “L’esprit résilient du Kenyanhood à l’écran.”

Selon l’officier, cette idée a non seulement facilité son travail, mais a également offert une solution créative pour réduire une dispute. Kamau a noté que lorsqu’ils reçoivent un carton rouge, les gens reconnaissent immédiatement qu’ils ont tort, et au lieu de représailles, il y a un sourire sur leurs visages.

