Le Dr Alby John, un agent de l’IAS basé à Chennai, convertit une cour à ordures en une forêt verdoyante au cœur de la métropole. Après avoir été nommé sous-commissaire régional (Sud) de la Greater Chennai Corporation, l’agent des lots de 2013 a déjà planté cinq forêts Miyawaki ou micro-forêts, transformant des zones de béton en zones de verdure luxuriantes. La tendance des forêts de Miyawaki a été lancée, conceptualisée et popularisée pour la première fois par le botaniste japonais Akira Miyawaki, 93 ans. L’idée de base est de faire pousser des plantes sans laisser d’espace, ce qui conduit à des plantes qui poussent droites et forment des forêts verdoyantes sur de petites surfaces.

Cela peut être fait de 0,5 centime de terre à 20 centimes de terre et a été pratiqué et exécuté avec succès au Kerala au cours des dernières années. La première forêt Miyawaki conceptualisée et mise en œuvre par le Dr Albi John était à Kotturpuram, une cour à ordures de 23 000 pieds carrés sur les rives de la rivière Adayar. Cela s’est maintenant transformé en une forêt verte luxuriante où nichent plusieurs oiseaux, insectes et papillons.

S’adressant à IANS, John, un médecin de formation, a déclaré: «Nous avons conceptualisé l’idée, puis elle a été mise en œuvre. Maintenant, plusieurs personnes, y compris des particuliers, des maisons de commerce et des entreprises, sont dans la forêt de Miyawaki, ce qui est un bon signe. Je suis heureux d’avoir suscité un tel intérêt parmi les habitants de la ville. Comme on pouvait s’y attendre, les résidents de Chennai sont très heureux après la transformation du parc à ordures de Kotturpuram en une forêt verdoyante.

Le VP Hemachandran, un ingénieur à la retraite, a déclaré à IANS: «Je vis dans la ville de Chennai depuis plus de 50 ans et c’est la première fois que je vois un changement aussi radical qui est bon pour la société ainsi que pour l’environnement. Tout le mérite revient au jeune officier de l’IAS et à son équipe. Il a été à la hauteur de la devise: là où il y a une volonté, il y a un moyen.

Le Dr Alby John a déclaré: «La société doit accepter cela et pour cela, un modèle est nécessaire, ce que nous avons fait. Laissez maintenant les individus et les groupes se manifester et en faire une culture afin que la ville devienne verte lentement mais sûrement. Plusieurs organisations sociales veulent faire avancer le projet.

A déclaré C. Rajeev, directeur du Center for Policy and Development Studies, un groupe de réflexion basé à Chennai: «Nous menons des études approfondies sur la dégradation de l’environnement et sur l’empreinte carbone. Je trouve que la promotion d’une forêt Miyawaki est le besoin de l’heure pour une ville comme Chennai. Nous travaillons en coordination avec les entreprises et d’autres groupes partageant les mêmes idées pour promouvoir la culture Miyawaki. »