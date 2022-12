Cet objet mystérieux sur une plage de Floride ? C’est un naufrage.

L’épave de Daytona Beach Shores est loin d’être la première à être découverte sur la côte de la Floride, et ce ne sera probablement pas la dernière. En 2020, un couple marchant le long de Crescent Beach a vu des poutres en bois et des boulons sortir du sable. Les archéologues maritimes pensent qu’il faisait partie du Caroline Eddy, un navire du XIXe siècle.

En 2021, un jeune de 17 ans a récupéré une rare pièce d’or de la flotte de 1715 au sud de Turtle Trail Beach, au large de la côte est de la Floride. En octobre, un homme qui creusait sur une plage de St. Augustine a trouvé une bague en diamant d’une valeur d’environ 40 000 dollars.

Les découvertes d’épaves comme celle de Daytona Beach Shores fascinent généralement le public. Mais les déraciner du sable ou les extraire des profondeurs est rarement une option, nécessitant des millions de dollars et des décennies de travail de conservation, même s’il existe la volonté politique de soutenir de tels projets.

“Les idées tombent en cascade sur la romance des galions espagnols et des navires pirates”, a déclaré M. Meide. “C’est un mystère, et c’est romantique et nous voulons résoudre le mystère.”

Ainsi, les vestiges de l’épave de Daytona Beach Shores resteront en place, protégés par les éléments de la mer et des tempêtes, et une loi de l’État destinée à dissuader les chasseurs de souvenirs.

“En ce moment, l’épave est en train de s’enterrer à nouveau”, a déclaré M. Meide. «Il est niché dans une matrice de sable humide et est enterré depuis plus de cent ans. Tant qu’il reste humide et dans l’obscurité, il durera à peu près pour toujours.