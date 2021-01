M Suraj n’avait pas étudié pour devenir un défenseur de la faune, mais son amour pour les animaux sauvages et les grands félins en particulier l’a conduit vers une carrière qu’il chérit désormais comme nul autre.

Ingénieur en mécanique de profession, Suraj, 30 ans, originaire du Chhattisgarh, s’est toujours senti profondément lié aux animaux sauvages et c’est la raison pour laquelle il a décidé de quitter son emploi de conférencier alors qu’il était diplômé en génie mécanique de Durg. en 2011, lorsqu’un jour, en revenant du travail, il a vu un serpent battu à mort. La scène l’a déclenché et il a abandonné son travail pour sauver les reptiles, a-t-il dit La meilleure Inde.

En plus de sauver des serpents, Suraj s’est également aventuré dans la protection d’autres animaux tels que les cerfs tachetés, les hyènes, les singes, les léopards et les oiseaux en le rattachant à d’autres groupes d’animaux sauvages. Il a également commencé à travailler aux côtés du département des forêts de l’État pour sauver les animaux qui avaient besoin d’aide.

Suraj avait été impliqué dans divers groupes de sauvetage de ce type lorsqu’il a rencontré l’agent forestier divisionnaire de l’époque (MPO), Alok Tiwari en 2016, qui a été impressionné par son travail et l’a aidé à faire partie de l’équipe de surveillance des tigres en 2016-2017 à Bhoramdeo Wildlife sanctuaire. Le sanctuaire partage une frontière avec la réserve de tigres de Kanha.

Suraj avait été impliqué avec la National Tiger Conservation Authority dans la surveillance des grands félins pendant deux ans lorsqu’un incident survenu en 2018 a changé sa perception et l’a amené à se tourner vers la sauvegarde des animaux. Suraj et 4 autres membres de son équipe qui surveillaient les animaux piégés par des caméras dans une pièce de la réserve de tigres d’Udanti-Sitanadi lorsqu’ils ont été informés de la confiscation d’une peau de tigre par les responsables forestiers. Étant donné que l’équipe s’était impliquée très activement dans la surveillance, ils ont immédiatement su avec le cœur lourd que c’était le même tigre mâle qui avait disparu il y a quelques mois.

Depuis lors, Suraj, en association avec Wildlife Trust of India, le département des forêts de l’État et la David Shepherd Wildlife Foundation, a activement fouillé jusqu’à 300 emplacements de la réserve, confisqué plus de 150 pièges à animaux et détruit de plus grands pièges en bois sur place.

Suraj a apporté ses idées de promenades anti-collets au département forestier, ce qui les a aidés à effectuer un suivi dans les parties vulnérables de la zone forestière qui sont les terrains de chasse préférés des braconniers. Son équipe a également travaillé à la partie difficile de la sensibilisation des habitants à la conservation de la riche faune. Son équipe et les membres d’une ONG ainsi que le département des forêts ont lancé un projet pilote de six mois en 2019 qui a mené des promenades anti-snare à travers les trois gammes de la réserve de tigres qui se sont étendues dans 14 villages.

Leurs promenades les ont fait trébucher sur plus de 150 pièges en bois, nylon, filets de capture, fils d’acier, fils de frein, fils d’embrayage de motocyclette et bombes buccales. Ils ont également trouvé plus de 20 gros pièges qui ont été détruits immédiatement.

Le travail de Suraj n’est pas passé inaperçu. L’année dernière, en décembre, il a reçu le Conservation Hero Grant, un prix en argent de Rs 10 lakh pour son projet ‘Anti-snare Walks in Protected Areas of Chhattisgarh to Curb Bracing’, un rapport dans Hindustan Times m’a dit. Il a également été activement impliqué dans la sensibilisation des habitants qui sont pour la plupart des tribus.