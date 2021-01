La rareté de l’eau est un problème mondial qui s’aggrave à un rythme alarmant et constitue une menace majeure pour les générations futures. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales mettent en commun leurs ressources pour lutter contre la crise. Il y a un grand pourcentage de la population qui n’a toujours pas d’installations d’eau potable dans ses locaux et cela ne se limite pas aux zones rurales.

L’une des villes les plus importantes du pays, Bengaluru, bien qu’elle possède des infrastructures avancées, des routes et un pôle technologique de pointe, est aux prises avec la grave pénurie d’eau, en particulier pendant la saison estivale.

Un rapport de Niti Aayog avait souligné la gravité de la situation, affirmant que la ville allait bientôt manquer d’eau. À un moment aussi inquiétant que celui-ci, Vishwanath Srikantaiah, un activiste de l’eau qui dirige une ONG basée à Bengaluru appelée Rainwater Club, travaille sans relâche pour conserver les ressources en eau.

Srikantaiah, qui reçoit un soutien massif des communautés locales et des creuseurs de puits, a réussi à raviver 10 000 puits et vise à recharger 1 million de puits à l’avenir.

Populairement connu sous le nom de ZenRainMan, Srikantaiah possède les références d’un ingénieur civil et d’un urbaniste, qui a travaillé pour la Housing and Urban Development Corporation pendant environ 14 ans avant de se consacrer à la cause de la conservation de l’eau.

Outre la recharge des puits, Srikantaiah a également conçu des structures de collecte des eaux de pluie sur les toits pour plusieurs ménages et usines à travers le Karnataka.

Il a lancé une chaîne YouTube, ZenRainMan, à travers laquelle il partage ses idées et essaie de sensibiliser sur l’utilisation appropriée de l’eau de pluie et fournit des conseils pour la collecte de l’eau de pluie. Il a divisé les vidéos en listes de lecture séparées qui parlent de la récolte de l’eau de pluie, des eaux souterraines et des techniques d’assainissement durable.

Le militant a également publié des discussions, des séminaires et des manifestations auxquels il a participé pour sensibiliser le public à la question.

À l’instar du Rainwater Club, de nombreuses autres organisations et entités travaillent sur la question de la conservation de l’eau. Une de ces initiatives est la «Mission Paani» entreprise par News18 en association avec Harpic.

Mission Paani a été lancée à l’échelle nationale au cours de laquelle plusieurs législateurs, célébrités, militants et autres personnalités de premier plan se sont unis pour faire leur part pour la cause. Il s’emploie à économiser l’eau et à maintenir les ressources en eau pour les générations à venir. Le but de la campagne est de provoquer un changement de comportement dans la société afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau.

L’objectif de Mission Paani est que «chaque Indien aura accès à l’eau potable et à l’assainissement, lorsque chaque Indien s’engage à conserver l’eau et à promouvoir l’hygiène».

