Les influenceurs d’Instagram se préparent alors qu’un concurrent acharné se présente à vous. Oui, vous avez bien entendu. Tu veux savoir comment? C’est une grand-mère de 76 ans. Que ce soit le défi de la chaussure ou l’élimination de la bobine de changement de tenue, ce dadi peut réussir toutes les tendances sur Internet. Et cet influenceur de mode n’est pas d’humeur à s’arrêter. Fonctionnant sous le nom d’utilisateur «mr._and_mrs._verma», le compte Instagram compte plus de 11 000 abonnés. On peut voir des vidéos de tendances virales sur la page des médias sociaux.

le Compte met en vedette la femme de 76 ans avec son mari alors qu’ils s’essayent tous les deux aux nouveautés du marché. À première vue, il semble que le couple ait été persuadé par leur petite-fille de sauter sur Internet et de montrer au monde que l’âge n’est qu’un chiffre. Comme le dit la biographie d’Instagram, «jouer cool après les années 70», le vieux couple n’hésite pas à offrir à ses abonnés la dose quotidienne de divertissement.

Même si le couple figure régulièrement sur le compte, c’est la grand-mère de 76 ans qui a dirigé la série. Ses looks décalés mais adorables dans les vêtements de sa petite-fille peuvent donner aux influenceurs de la mode une course pour leur argent.

La vidéo du défi de la chaussure, la plus vue sur la page avec plus de 1,2 million de vues, montre que le septuagénaire se transforme avec style. L’Instagram Reels la représente en train de retourner une chaussure alors qu’elle était assise en tenue traditionnelle. Au fur et à mesure que le changement se produit, le dadi est vu en train de tuer le look urbain dans une jolie jupe courte tout en débordant de confiance.

La femme de 76 ans reçoit beaucoup de soutien pour son contenu unique. Sur la vidéo du défi de la chaussure, un utilisateur a commenté: « Dadi l’a tué. » Un autre utilisateur a déclaré: « Elle a tué comme une reine (sic) » tout en louant son apparence.

