Voir Le gambit de la reine venir à la vie!

On ne peut nier que la mini-série Netflix, qui a fait ses débuts en octobre dernier, est devenue un succès instantané. Le drame sur le passage à l’âge adulte est centré sur Beth Harmon (joué par Anya Taylor-Joy), un orphelin qui monte au sommet en tant que joueur d’échecs acharné.

Situé au milieu des années 1950 et 1960, Le gambit de la reine apporte la nostalgie. De la mode somptueuse au décor coloré, il n’est pas étonnant que la série en sept épisodes ait tout le monde collé à sa télévision. Et maintenant, les fans peuvent avoir l’impression de faire partie de la série.

Le 21c Museum Hotel de Lexington, Ky. – qui est l’endroit où Beth grandit – a conçu l’une de ses chambres pour qu’elle ait l’air d’avoir été arrachée Le gambit de la reine. La chambre dispose d’un papier peint aux couleurs vives, de draps et plus encore dans une couleur Key Lime Pie. De plus, la pièce est décorée avec des antiquités du milieu du siècle, un chariot de bar approvisionné et, bien sûr, un jeu d’échecs vintage.

Selon Résumé architectural, les invités trouveront des livres rares, ainsi qu’un itinéraire des lieux à visiter dans la ville qui figuraient dans le spectacle.