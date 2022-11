Cet hôtel cinq étoiles au Vietnam respire la royauté

Sans aucun doute, tout le monde désire être entouré de bâtiments luxueux et enchanteurs. L’un de ces bâtiments royaux qui faisait le tour des internautes il y a quelques mois était le premier hôtel plaqué or au monde, le Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake. Le bâtiment a ouvert ses portes luxueuses dans la capitale du Vietnam il y a deux ans. Aujourd’hui, les photos du bâtiment sont à nouveau à la mode sur les réseaux sociaux.

L’hôtel cinq étoiles regorge de touches dorées, notamment des baignoires, des lavabos et même des toilettes plaqués or. Si vous souhaitez visiter ce palais royal vous pouvez réserver les chambres de l’hôtel à partir de Rs 9 000 seulement. Cet hôtel de luxe cinq étoiles dans la capitale du Vietnam vous fera sans aucun doute vous sentir comme un roi ou une reine.

Les photos qui ont pris d’assaut Instagram dévoilent à nouveau le lavabo de la salle de bain plaqué or, les baignoires plaquées or et même les toilettes plaquées or. Tout, de la piscine à débordement plaquée or au plafond du hall de l’hôtel, est doré.

Comme cité par Dailystar, l’hôtel est équipé d’installations ultramodernes comme un centre de remise en forme, un bar, un restaurant, un salon et un centre d’affaires. De plus, ses murs plaqués or uniques vous donneront l’impression d’être un roi ou une reine royale.

En plus de cela, l’hôtel récemment lancé sert également des plats garnis de flocons d’or comestibles. Les chambres de l’hôtel ont des tasses dorées à côté de la cafetière avec des détails dorés. Ce qui le distingue, ce sont ses extérieurs et ses intérieurs plaqués or.

Le Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, connu comme le premier hôtel plaqué or au monde, a été inauguré en 2019. Il a fallu près de 11 ans pour construire l’hôtel cinq étoiles plaqué or. Il compte 25 étages et 500 chambres au total. De plus, le code vestimentaire du personnel de l’hôtel a également été maintenu en rouge et or.

Outre la beauté luxueuse, l’hôtel propose également des services exceptionnels. Le personnel de l’hôtel parle 6 langues au total, dont l’anglais. Cet hôtel vous offre une expérience unique qui vous coûte Rs 4,85 lakhs par nuit. Si vous voulez ressentir l’ambiance royale, vous devriez visiter cet hôtel plaqué or, le premier du genre.

