Cet hôtel à Singapour gagne 30 000 $ par jour en servant une boisson célèbre

Si vous prévoyez de vous rendre à Singapour pour le travail ou les loisirs, vous devez essayer l’emblématique cocktail Singapore Sling. La boisson signature du luxueux hôtel Raffles a été inventée dans l’historique Long Bar en 1915 par le barman Ngiam Tong Boon et depuis lors, elle est devenue la boisson nationale de Singapour.

Selon News.com.au, la boisson historique se vend désormais à 39 USD la boisson gazeuse, soit environ 29 USD. Le bar vend environ 1000 Singapore Slings par jour pendant les périodes de pointe des vacances.

Le cocktail servi dans un grand verre est composé de gin, de liqueur de cerise, de Cointreau, de Bénédictine, de jus d’ananas, de jus de citron vert, de grenadine et d’amers d’Angostura. Des touristes du monde entier visitent le bar pour essayer la boisson emblématique.

Mais pourquoi les touristes sont-ils si obsédés par cette boisson ? Eh bien, la réponse réside dans son histoire. Le rapport de News.com.au a déclaré que le Long Bar de Raffles était un lieu de rassemblement populaire pour la communauté.

Selon le site Web de Raffles, les règles d’étiquette à l’époque stipulaient qu’il était inacceptable pour les femmes de boire de l’alcool en public. Au lieu de cela, ils buvaient souvent du thé ou du jus de fruit.

Le barman Ngiam a eu un moment d’ampoule. Il a décidé de créer un cocktail qui ressemblait à du jus de fruit, mais il était infusé avec du gin, de la grenadine et de la liqueur de cerise. La couleur rose du cocktail lui donnait une « touche féminine » et les gens pensaient que c’était une boisson socialement acceptable pour les femmes. Et avec cela est né le Singapore Sling, une boisson de renommée mondiale qui continue d’attirer les touristes au bar plus de 100 ans plus tard.

Le bar a une autre tradition unique, les invités se voient servir des cacahuètes et sont encouragés à jeter les coquillages partout sur le sol. Bien que les déchets à Singapour ne soient pas autorisés, le site Web de l’hôtel indique que c’est le seul endroit où les déchets sont «encouragés».

Selon Poste de New York, l’hôtel a même abrité la reine Elizabeth II. Elle y séjourne pour la première fois en 2006.