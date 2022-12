Cet homme vietnamien de 52 ans nourrit 10 000 poissons sauvages par jour

Il n’y a pas de pénurie d’amoureux des animaux dans le monde. En plus d’adopter des animaux de compagnie, beaucoup font même tout leur possible pour s’occuper des animaux errants dans leur localité. Cependant, quelqu’un qui nourrit quotidiennement des poissons de rivière sauvages n’est pas quelque chose dont vous entendez parler assez souvent. Un Vietnamien est devenu célèbre dans la province d’An Giang pour avoir nourri des milliers de poissons sauvages qui visitent chaque jour les berges du fleuve pour obtenir de lui leur nourriture.

Selon un rapport d’Oddity Central, Muoi Phuc, 52 ans, a trouvé des animaux de compagnie non conventionnels parmi des milliers de poissons sauvages appelés pangasius, qui résident dans la rivière juste à côté de sa maison. La maison de Muoi Phuc à Long Kien, dans la région du delta du Mékong au Vietnam, est une attraction populaire pour les habitants et les touristes. Les gens s’arrêtent régulièrement pour regarder l’homme nourrir le banc de poissons sauvages qui lui rend visite quotidiennement. Muoi Phuc dit que seule une poignée de pangasius est initialement venue lui rendre visite pour être nourrie, mais au fil des ans, leur nombre est passé à des milliers.

L’homme a en outre partagé que tout avait commencé en 2020 lorsque sa femme et ses enfants étaient sortis quelque part, et qu’il était seul à la maison à cuisiner du riz pour le réveillon du Nouvel An. C’est alors qu’il vit des poissons qui sortaient de l’eau la bouche. Muoi Phuc a pris une poignée de granulés de canard et les a jetés aux poissons. Il n’avait pas l’intention de les nourrir tous les jours, mais il a vite remarqué que les poissons revenaient chaque jour et sortaient la bouche comme s’ils demandaient de la nourriture. Ainsi, c’est devenu une affaire quotidienne pour lui.

Ce qui est étrange, c’est que bien que d’autres habitants de la région aient également essayé de nourrir les poissons en leur jetant de la nourriture, les poissons, maintenant au nombre d’environ dix mille, ne visitent la rive qu’en face de la maison de Muoi Phuc. Cela a conduit l’homme à devenir une célébrité locale.

Malheureusement, les visiteurs de la maison de Muoi Phuc ne sont pas que des touristes qui viennent assister eux-mêmes au banc de poissons. De nombreux bateaux de pêche s’arrêtent chaque nuit chez lui pour lancer leurs filets dans le but d’attraper l’énorme banc de poissons, mais jusqu’à présent, les poissons ont réussi à s’échapper. Cependant, Muoi et son père veillent souvent tard pour s’assurer que les poissons ne sont pas blessés.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici