Cet homme vient-il de « casser » l’algorithme YouTube avec une vidéo de 60 secondes ?

Il existe une multitude de vidéos de « piratages » et de « tutoriels » sur YouTube pour vous dire comment bien faire YouTube. Outre les slogans habituels « s’abonner à ma chaîne YouTube » ou « appuyez sur l’icône en forme de cloche », il existe de nombreux « algorithmes YouTube » lancés par de nombreux associés au site Web de partage de vidéos. Et pourquoi pas ? la production, le tournage, le montage de la vidéo et le créateur voudraient sans aucun doute que leur portée soit aussi loin qu’ils peuvent rêver. Bien sûr, sans oublier le fait que YouTube est également désormais une source principale de revenus pour de nombreuses personnes dans le monde.

Mais peut-on vraiment « casser » l’algorithme YouTube ? On pourrait dire que les créateurs américains Mark Rober ou MrBeast alias Jimmy Donaldson sont peut-être de l’autre côté de ce spectre, où tout ce qu’ils ont téléchargé atterrit instantanément sur la page « tendance » après avoir appuyez sur le bouton publier. Mais ils sont aussi des YouTubers avec des millions d’abonnés maintenant et sont restés assez longtemps sur la plate-forme pour savoir ce qui fonctionne exactement pour eux. Aussi, dem vignettes.

Alors qu’en est-il des petits YouTubers ?

Un créateur qui s’appelle « Oliver Street » et qui compte actuellement 105 000 abonnés sur sa chaîne a récemment testé l’algo YouTube où il a mis en ligne une vidéo avec la description : « juste tester l’algorithme youtube ».

Quel était le titre de sa vidéo, demandez-vous?

« Youtube recommandera n’importe quoi à ce stade. » Oui.

Considérant qu’il a un public plus restreint, la vidéo d’Oliver a enregistré 2,6 millions de vues en une semaine.

Qu’y a-t-il dans la vidéo ?

Dans la vidéo d’une minute, le YouTuber prend un sèche-cheveux, du ruban adhésif et un mélodica. Melodica est un clavier musical qui joue lorsque vous soufflez de l’air dans son embouchure.

Cela semble simple et facile ? C’est peut-être le cas. La portée exceptionnelle de la vidéo sans cloches ni sifflets a convaincu les téléspectateurs que le YouTuber a peut-être, en fait, déchiffré l’algorithme YouTube.

Voici ce que certains des commentaires lisent :

« Lui: YouTube recommandera n’importe quoi à ce stade

Moi: Il est hors de propos, mais il a des droits », a écrit l’un d’eux.

« Tout le monde parle de la façon dont il a craqué l’algorithme YouTube, mais je suis juste heureux de vous voir dans quelques années lorsque l’algorithme nous réunira à nouveau. »

« YouTube a fait ça comme une blague, sûrement. L’algorithme devient intelligent… »

« Pourquoi personne ne parle de la façon dont ces gars viennent de déchiffrer l’algorithme YouTube (sic). »

« Ce type a littéralement craqué l’algorithme de YouTube, c’est un génie. »

« En tant que personne qui a recommandé cette vidéo au hasard, je dirais que cela fonctionne (sic). »

