Cet homme veut divorcer après avoir été récemment marié

C’est ce qui se passe avec cet OP (affiche originale) qui a partagé son histoire dans le r/relation_conseil sous-reddit. Cependant, il n’est marié que depuis moins d’un an (lui et sa femme sont sortis ensemble depuis trois ans) et se tourne vers Reddit pour lui demander s’il doit demander le divorce. Voici ce qu’il a partagé :

« Nous sommes tous les deux assez jeunes, respectivement 30M et 32F. Nous nous sommes mariés il y a moins d’un an après trois ans de relation. Elle est merveilleuse à tous les autres égards : gentille, belle, très stable dans son comportement, ne cherche pas à se battre ou à se battre. parle mal de qui que ce soit et est une fille et une amie parfaite.

Mais voici le problème : elle s’énerve visiblement contre moi à cause de petites choses, donne la priorité aux autres pendant notre temps ensemble, ne prend pas mes opinions au sérieux mais les trouve soudainement valables lorsque quelqu’un d’autre les suggère et annule fréquemment nos plans pour aider sa famille au chômage qui habite à proximité. Même si cela ne me dérange généralement pas de les aider, la fréquence est épuisante. Ses parents et sa sœur sont au chômage, même si ses parents sont retraités et sa sœur est mère au foyer », a-t-il expliqué.