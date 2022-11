Cet homme transgenre américain n’avait aucune idée qu’il était enceinte et puis…

Un homme transgenre s’est surpris, ainsi que sa petite amie transgenre, en donnant naissance à un enfant, ce qu’il n’aurait jamais cru possible. Le fait étonnant demeure qu’il n’avait aucune idée qu’il était enceinte jusqu’à ce qu’il donne naissance à un bébé. Le parcours d’un couple transgenre pour devenir parents n’est pas facile. C’est l’histoire de Nino, 27 ans, et de sa petite amie Joseline, 22 ans, de New York.

S’adressant à une chaîne de télévision locale, Nino a déclaré qu’il s’était rendu compte qu’il était transgenre à l’âge de 18 ans et qu’il avait commencé une hormonothérapie. Joseline, 22 ans, a révélé qu’elle avait découvert qu’elle était transgenre et qu’elle avait l’habitude d’appliquer les cosmétiques de sa mère. “Je ressemble à un homme et ma petite amie ressemble à une femme parce que nous prenons des hormones”, a déclaré Nino.

Ils se sont rencontrés sur un site de rencontre dédié aux personnes appartenant à la communauté LGBTQ et ils sont inséparables depuis. Cependant, chaque fois que l’idée de devenir parents leur traversait l’esprit, il était toujours décidé que Joseline porterait le bébé car elle s’identifiait comme une femme. Mais le destin leur réservait autre chose.

Sur la chaîne YouTube Truly, Nino a déclaré que l’accouchement de leur bébé était inattendu. Nino a senti qu’il avait besoin de répondre à l’appel de la nature et a visité les toilettes pour la même chose. Mais à la place, dans les toilettes, le bébé vient de sortir de lui.

Il s’est avéré que Nino ne savait pas qu’il était enceinte jusqu’à ce qu’il donne naissance à son fils que le couple a nommé Julian. Nino dit que depuis que son traitement hormonal a changé sa physiologie en celle d’un homme, il n’a jamais pensé qu’il tomberait un jour enceinte, mais il est ravi maintenant que cela se soit produit. Cependant, le couple craint désormais que leur fils soit jugé en raison de leur identité.

