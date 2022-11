Cet homme sans-abri de la Saskatchewan patrouille dans les rues pour empêcher les autres de mourir de froid

Ernest McPherson dort rarement par une froide nuit d’hiver.

Au lieu de cela, le sans-abri de 54 ans erre dans les rues de Meadow Lake, en Saskatchewan, à 300 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon, afin de s’empêcher, ainsi que les autres, de mourir de froid.

Au cours de ses patrouilles nocturnes, McPherson surveille environ deux douzaines de personnes regroupées dans différents endroits, tels que des ruelles, des bâtiments abandonnés ou des véhicules.

“Je me promène, je m’assure qu’ils restent éveillés et qu’ils restent en vie”, a déclaré McPherson.

Comme beaucoup de petites villes, Meadow Lake, avec une population de 5 300 habitants, n’a pas de refuge pour les sans-abri ni d’endroit où les personnes vulnérables peuvent se réchauffer après 16 h ou le week-end.

L’hiver rigoureux de la Saskatchewan ne fait que commencer, mais le service du coroner enquête déjà sur la mort de deux hommes retrouvés congelés, l’un à Saskatoon et l’autre à Prince Albert.

“Il n’y a nulle part dans le monde pour eux”

Lors d’une patrouille récente, McPherson a acheté de la soupe au 7-Eleven pour une jeune femme qui tremblait sans veste.

Puis, dans une ruelle, il a percuté une vieille voiture à moitié recouverte de neige.

“Quelqu’un ici?” il cria. Personne n’a fini par être à l’intérieur, mais il y avait des restes de nourriture, des draps et un sac poubelle noir rempli de vêtements.

“C’est comme s’il n’y avait nulle part dans le monde pour eux et personne ne veut d’eux”, a déclaré McPherson. “Ils sont vraiment contents quand ils me voient arriver, et je suis vraiment content de les retrouver [alive]parce qu’il ne faut pas longtemps pour geler ici.”

Ernest McPherson mange un déjeuner chaud à la soupe populaire Door of Hope à Meadow Lake cinq jours par semaine. Il n’y a pas de refuge pour sans-abri ni de lieu d’échauffement dans cette petite ville après 16 heures ou le week-end. (Bonnie Allen/CBC)

Cependant, McPherson ne peut pas faire grand-chose pour aider. Souvent, il réveillera quelqu’un, le fera bouger, lui donnera des vêtements chauds ou l’emmènera au 7-Eleven ou dans le hall d’un guichet automatique pour un bref répit du froid.

Il se sent obligé de veiller sur les autres de la même manière qu’un « ange gardien » a veillé sur lui l’hiver dernier. Il a failli mourir de froid dans une tempête de neige de -38 °C.

“J’ai perdu la direction et le temps… alors je me suis assis une minute et j’ai pensé que je me reposerais une minute. Je me suis endormi”, a déclaré McPherson. “J’avais un ange gardien cette nuit-là. Elle est venue et m’a donné un coup de pied dans le pied.”

REGARDER | Ernest McPherson décrit la nuit où il a failli mourir de froid Un sans-abri décrit la nuit où il a failli mourir de froid dans les rues de la Saskatchewan. ville Ernest McPherson dit que son expérience de mort imminente l’hiver dernier lui fait trop peur pour s’endormir dehors par une nuit froide.

Cherchant refuge dans des chambres d’hôtel, des cellules de police

La semaine dernière, la Saskatchewan a annoncé jusqu’à 1,7 million de dollars en financement supplémentaire pour augmenter le nombre de places dans les refuges d’urgence dans les grandes villes.

“Dans les communautés sans refuges, ou si un refuge d’urgence est plein ou ne répond pas aux besoins d’une personne, les résidents seront mis en relation avec un hôtel ou un autre refuge qui offre le soutien dont ils ont besoin”, indique le communiqué de presse du gouvernement.

À la soupe populaire Door of Hope à Meadow Lake, Natanis Bundschuh ne considère pas les jetons de chambre d’hôtel comme une véritable solution.

Bundschuh est le directeur exécutif d’une organisation chrétienne à but non lucratif appelée Meadow Lake Outreach Ministries. Il sert une centaine de repas chauds par jour, distribue gratuitement des vêtements et approvisionne une banque alimentaire, mais ses portes ne sont ouvertes que de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi.

Natanis Bundschuh est la directrice exécutive des Meadow Lake Outreach Ministries, qui gère une soupe populaire, une banque alimentaire, une friperie, une garderie et d’autres programmes. L’organisation à but non lucratif n’a ni financement ni personnel pour gérer un refuge pour sans-abri. (Bonnie Allen/CBC)

Bundschuh a déclaré qu’elle avait escorté des sans-abri au bureau des services sociaux, pour se voir refuser une chambre d’hôtel – soit parce que les hôtels étaient pleins, soit parce que la personne avait “maximisé” une limite indéfinie de jetons.

“J’ai souvent dû dire aux gens : ‘Appelez la GRC et ils vous donneront un endroit sûr et chaud [in the cells]. Ils te donneront à manger, ils s’assureront que tu n’as pas trop froid. Mais la plupart des gens n’aiment pas ça, parce qu’ils se sentent pris au piège, ils se sentent enfermés. Pour certains, c’est traumatisant. Peut-être qu’ils sont allés en prison.”

Bundschuh a déclaré qu’une femme lui avait dit que McPherson l’avait sortie du froid une nuit et l’avait décongelée.

“Elle a dit:” Je serais morte si ce n’était pas pour Ernie “”, a déclaré Bundschuh. “Elle a pleuré.”

Coalition des sans-abri

Les bénévoles qui ont travaillé avec des clients vulnérables à Door of Hope pendant des décennies affirment que l’itinérance augmente dans la communauté du Nord pour de nombreuses raisons, notamment la toxicomanie, la maladie mentale, l’évolution des politiques d’aide sociale et la hausse du coût de la vie.

La situation est si alarmante pour certains qu’un groupe d’hommes d’affaires, de dirigeants religieux et de résidents inquiets ont formé Home Plate, une coalition de sans-abri à Meadow Lake pour faire pression pour obtenir le financement d’un refuge. Mais jusqu’à présent, il se heurte à des obstacles.

“Des gens vont mourir. Et c’est sur nous. Il faut y remédier”, a déclaré Bob Steeg, président de Home Plate. Il a dit qu’il était frustré par toute la bureaucratie impliquée, des codes du bâtiment et des problèmes de zonage aux critères d’assurance et de financement.

“Je doute fortement que nous verrions un abri dans six mois. Nous nous battons juste pour avoir un endroit d’échauffement”, a déclaré Steeg. “Quelqu’un doit dire, ‘Nous allons juste le faire.’ Et faites-le. Et faites en sorte que les gens survivent.

“Dans ma tête, allumez le chauffage, jetez-leur un sac de couchage.”

De gauche à droite, Merv Johnson, résident de Meadow Lake et médecin à la retraite, pose avec le président des Meadow Lake Outreach Ministries, Bob Steeg, et un membre du conseil d’administration, Bill Sclater, à la soupe populaire et au centre d’accueil Door of Hope. Une nouvelle coalition de logement veut que Door of Hope devienne un lieu d’échauffement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en hiver. (Bonnie Allen/CBC)

La coalition est convaincue que quelqu’un mourra cet hiver si elle ne parvient pas à trouver un refuge sûr pour environ deux douzaines de sans-abri chroniques à Meadow Lake.

Vivre dans ‘une glacière’

À court terme, la coalition recherche un financement d’urgence pour prolonger les heures d’accueil de la Porte de l’espoir de huit heures par jour, cinq jours par semaine, à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela ne créerait pas de lits d’hébergement, mais cela fournirait aux gens du chauffage, de la surveillance et de la sécurité 24 heures sur 24.

Au-delà de cela, la coalition souhaite acheter une partie des logements sociaux vacants et éventuellement obtenir un financement pour couvrir un bâtiment et du personnel pour un refuge pour sans-abri.

Ernest McPherson surfe généralement sur son canapé ou dort dans la rue dans les rues de Meadow Lake, une petite ville du nord-ouest de la Saskatchewan. Cet hiver, il prévoit de rester dans une camionnette s’il peut se permettre le propane pour la chauffer. (Bonnie Allen/CBC)

Ernest McPherson a déclaré que la seule raison pour laquelle personne n’est mort l’hiver dernier est qu’un groupe de sans-abri, dont lui, a occupé illégalement un hôtel vacant du centre-ville.

L’homme métis, qui plonge dans les poubelles pour gagner de l’argent grâce au recyclage, a récemment grappillé 300 $ à des amis pour acheter un camping-car, même s’il n’a pas de camion.

“C’est une glacière là-dedans en ce moment”, a-t-il dit, debout dans l’embrasure de la caravane, qui est calée sur un support.

Alors que le camping-car fournit un toit au-dessus de sa tête, McPherson a encore besoin de trouver de l’argent pour alimenter un appareil de chauffage au propane.

Il a dit qu’il continuerait à faire des siestes à la soupe populaire et sur le canapé d’un ami. Il n’arrêtera pas d’errer dans les rues la nuit, cependant.

“Jusqu’à ce qu’il y ait un abri, je serai là, patrouillant chaque nuit.”