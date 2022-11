Cet homme qui repasse patiemment de minuscules vêtements pour les poupées de sa fille est le papa de l’année

A l’heure où les réseaux sociaux sont inondés de vidéos et de reels Instagram, ce duo père-fille conquiert tous les cœurs. Une vidéo d’un père repassant les vêtements des poupées de sa fille pendant que le bambin est assis sur le lit à côté de lui est devenue virale. Sa joie et son enthousiasme pour l’activité vous remonteront sûrement le moral.

La vidéo virale a été partagée sur Instagram par la femme de l’homme sur leur page de blog nommée Cat & Oscar Ortiz. La vidéo commence avec la femme entrant dans la chambre de sa fille pour trouver son mari en train de repasser les vêtements de sa poupée sur une petite chaise rose. Dans une interaction franche entre le mari et la femme, elle demande qu’il l’aide à plier les vêtements plutôt qu’à repasser les vêtements de bébé. Son mari répond qu’il l’aidera une fois qu’il aura fini de repasser les vêtements de la poupée et de les habiller avec de nouveaux vêtements. La fille est vue allongée sur le canapé pendant que son père repasse patiemment les vêtements de la poupée. La vidéo comportait également une légende qui disait : « Dis-moi que tu es un papa fille, sans me dire que tu es un papa fille ».

Regardez l’adorable vidéo ci-dessous :

Les utilisateurs de médias sociaux sont amoureux de la vidéo. L’un des utilisateurs a écrit: “C’est un gardien !!!! Tellement mignon lui ». Un autre utilisateur a écrit en plaisantant: “Il a juste regardé comme” mon patron ici, je ne suis pas censé socialiser “”. “Votre fille a plus d’autorité sur Oscar que vous”, a écrit un troisième utilisateur. Un quatrième utilisateur a écrit : “La petite fille a son papa enroulé autour de son petit doigt”. Un autre utilisateur a également plaisanté: «Mais la fille se détend comme une reine comme quoi? Il fait des vêtements ».

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo d’un duo père-fille devient virale sur Internet. Plus tôt, une vidéo d’une jeune fille appliquant le maquillage de son père est devenue virale sur Internet. La vidéo commence par la petite fille disant à sa mère, qui filme, qu’elle maquille son papa. Le père informe alors sa femme que sa fille a appliqué du fard à paupières scintillant sur ses yeux. “C’est un tel soldat”, a sous-titré la mère qui a partagé la vidéo. Découvrez l’adorable vidéo ci-dessous.

La vidéo a accumulé plus de 3,2 millions de vues.

