La paresse se présente sous toutes ses formes et en Australie, elle se pose sur le ventre et en vacances pendant que vous faites de la plongée avec tuba pendant que votre partenaire vous pagaie autour de la mer.

Une vidéo hilarante de Rottnest Island en Australie montre un couple où la femme est vue sur une planche flottante alors qu’elle la pagaie pendant que l’homme est allongé sur le ventre, le visage sous l’eau pendant qu’il fait de la plongée avec tuba. C’est probablement la façon la plus paresseuse de profiter du monde sous-marin pour ceux qui ne veulent pas exercer leurs muscles et nager.

Les images ont été partagées sur une page Facebook satirique Bell Tower Times lundi et ont suscité 16k réactions. La vidéo était sous-titrée «Rotto snorkeling game 101. Travaillez plus intelligemment, pas plus dur». Rotto est un autre nom pour l’île de Rottnest.

Un utilisateur a commenté: « Ça a l’air très amusant. La vue sous-marine n’est pas à genoux! » Alors qu’un autre utilisateur a dit. « Quand vous ne savez pas nager mais que vous voulez faire de la plongée avec tuba. Génial. »

La vidéo a également soulevé de nombreux doutes parmi les internautes qui ont demandé: « Pouvez-vous louer cette installation? Bon rapport qualité-prix. Les tubas sont-ils en sus? Tant de questions … »

Pour certains, cette méthode de plongée avec tuba était révolutionnaire, comme l’a commenté un utilisateur: « Superbe, ils n’avaient pas de paddleboard quand je suis allé à Rottnest Island. »

Un autre utilisateur a vu cela comme la version masculine de demander à leurs partenaires féminines de se livrer à leurs demandes impromptues, « Est-ce l’équivalent masculin d’une femme faisant de son mec un caméraman pour leur séance photo impromptue sur Instagram? »

L’île de Rottnest est une destination touristique populaire au large de la côte ouest de l’Australie, près de Perth. L’île est une zone interdite aux voitures qui renforce son attrait tranquille et le meilleur moyen de se déplacer dans la région est le vélo. Les vélos sont disponibles à la location auprès des compagnies de ferry ou une fois que les touristes sont sur l’île. Pour atteindre Rotto, il faut prendre un ferry de 25 minutes depuis Fremantle ou un ferry de 45 minutes depuis Hillarys Boat Harbour dans la région nord de Perth. On peut également acheter un ferry de 90 minutes depuis la jetée Barrack Street de Perth. Certaines de ses attractions touristiques comprennent le parachutisme, le surf, la plongée avec tuba et des plages propres. Rotto abrite également l’un des animaux sauvages mignons appelés quokka.

Les animaux sont indigènes de la région et ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète, à l’exception d’une petite colonie sur le continent australien.

Les quokka sont de minuscules animaux liés aux wallabies et prospèrent sur l’île. Ils n’ont pas peur des humains pour que les touristes puissent les caresser. Cependant, il est interdit de les toucher ou de les nourrir, il est donc conseillé aux touristes de maintenir une certaine distance.