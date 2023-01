Cet homme gujarati a conquis les `` hauteurs '' pour devenir le plus ancien à gravir Chadar Trek

Valsad : Un Gujarati de 63 ans à la retraite a conquis les « hauteurs » en complétant le Chadar Trek dans un froid glacial, où la température descend jusqu’à -40 degrés Celsius. Considéré comme l’un des treks les plus difficiles du pays, le Chadar Trek ou le trek des gorges du Zanskar est un sentier d’hiver sur la rivière gelée du Zanskar, qui se trouve sur le territoire de l’union indienne du Ladakh.

Kantibhai Patel est censé être devenu la personne la plus âgée à avoir terminé le Chadar Trek. Il a réalisé l’exploit le 23 janvier 2023. Fait intéressant, ce n’est pas sa seule réalisation car il a également terminé le Kailash Mansarovar Yatra non pas une mais cinq fois. Le voyage divin est considéré comme très pieux dans la culture hindoue et fait partie du Panch Kailash Yatra.

Pour donner son passé, Kantibhai Patel vit seul à Vapi, Gujarat depuis qu’il a perdu sa femme en 2014. Après sa mort, Kantibhai s’est occupé de ses deux filles. L’une de ses filles travaille à Bangalore en tant qu’ingénieur informatique et l’autre vit à Pune. Ayant pris sa retraite, Kantibhai a ensuite occupé le poste de manager dans une société pharmaceutique. Cependant, il ne laisse pas sa solitude entraver ses passe-temps. Kantibhai a été très actif et aventureux et son penchant pour le trekking est apparu avec la façon dont il a terminé le Chadar Trek à Leh.

Kantibhai a fait quelques records en cyclisme. Au cours des 3 dernières années, il a parcouru à vélo une distance de plus de 55 000 km. Ayant fait du vélo dans presque toutes les villes indiennes, le vieil homme fait de l’exercice sur plus de 30 km chaque jour. Il est également descendu à vélo dans des endroits comme Leh, Mount Abu, Kailash Mansarovar et Manli, situés à haute altitude.

Parlant de sa récente réalisation, Kantibhai prétend être le plus ancien Gujarati à avoir escaladé Chadar Trek. Le trek est à Leh, situé à une altitude de 11 500 pieds. Les rivières de la région gèlent pendant les hivers froids et ressemblent à un «chadar» (feuille) de neige qui a recouvert toute la rivière. Populaire auprès des touristes d’aventure étrangers, le trek permet aux gens de marcher sur la rivière enneigée qui est considérée comme très risquée. Cette année, la température ici était aussi basse que moins 20 à 40 degrés, mais cela n’a pas découragé Kantibhai qui a terminé le trek avec les 15 autres membres de son équipe – tous plus jeunes que lui.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici