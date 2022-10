Cet homme, faisant du vélo sur un chemin de montagne escarpé, personnifie le casse-cou

Le vélo, du moins nous le croyons, est la chose la plus facile à faire. Et si on nous demandait de le faire sur les collines ? Et non, pas sur des collines ordinaires mais sur un chemin escarpé dans les montagnes ? Une majorité d’entre nous dirait simplement “Non”.

Mais récemment, une vidéo a montré quelque chose de très similaire et cela aussi avec tant de confiance. Oui, vous avez bien lu. Un utilisateur nommé Extreme Videos, connu pour partager des vidéos extrêmes et impressionnantes sur Twitter a partagé cette vidéo. La vidéo montre un homme faisant du vélo sur un chemin escarpé sur les collines – effrayant et plein de risques. Et pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas, cela s’appelle le VTT.

La vidéo a reçu plus d’un million de vues et les gens ont rempli la section des commentaires de réactions. De nombreux utilisateurs l’ont applaudi pour sa bravoure, tandis que quelques-uns n’ont pas approuvé l’acte.

L’un d’eux a écrit : « Vous vivez par l’épée vous. Très peu de place à l’erreur et même les meilleurs tomberont.

Alors que l’un d’eux a dit: “Pour un million de dollars, je n’essaierais jamais ça.”

Un autre utilisateur a déclaré: «J’ai conduit ma KTM sur des sentiers de chèvre comme ça. Je ne l’apprécie pas cependant. Beaucoup trop de stress, je roule pour décompresser.

Un autre a déclaré: “Mon cœur s’emballe rien qu’en regardant la vidéo ! Mdr.”

Et de nombreux utilisateurs ont publié des GIF hilarants. L’un d’eux a partagé ce GIF qui dit: “Non. J’aime pas ça.

