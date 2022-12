Cet homme et son chat sourd aux yeux bleus explorent Londres ensemble à vélo

Un homme et son chat ont exploré les rues de Londres, au Royaume-Uni, en faisant du vélo ensemble et en faisant tourner les têtes partout où ils vont. Pendant que le propriétaire pédale à travers la ville, son chat blanc aux yeux bleus est calmement assis dans le panier, selon la BBC. Le chat des forêts norvégiennes nommé Sigrid a été formé comme un chaton à l’aide d’une sangle afin qu’elle puisse être sortie en toute sécurité. Selon son propriétaire, Travis Nelson, la mettre dans le panier était une “prochaine étape naturelle” pour voir si elle aimait rouler avec lui. Et, comme le chat aimait voyager, les deux ont parcouru presque tous les coins de la ville au cours des 18 derniers mois. “Elle a vraiment l’air d’aimer ça. Si je m’amuse avec mon vélo, elle sera excitée », a déclaré Travis.

Travis a partagé que Sigrid est un chat attentif et curieux et aime faire du vélo. Elle miaulait même parfois à la porte pour sortir, a-t-il ajouté. La cycliste utilise un harnais pour garder Sigrid en sécurité dans le panier et met également de la crème solaire et lui fait porter des lunettes spéciales pour qu’elle profite du vent sans aucun souci.

Alors que le propriétaire filtre à travers le trafic dense de Londres, le chat reste le moins dérangé et s’assoit calmement dans le panier. Et, cela pourrait être parce que Sigrid est sourde, selon Travis, selon Momentum Mag.

Mais, Travis a également insisté sur le fait que Sigrid est assez intrépide et essaie même parfois de se battre avec des chiens bien plus gros qu’elle.

Avec leur lien unique qu’ils affichent en roulant ensemble, Travis et Sigrid attirent l’attention dans les rues depuis un bon moment maintenant. Travis a partagé que partout où ils vont, lui et son chat sont invités à prendre une photo. Il a souligné que même lorsque tout le monde n’aime pas les cyclistes, ils ont été aimés par les gens. “C’est un bon moyen d’amener les gens à penser le cyclisme un peu différemment”, a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici