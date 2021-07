« Cet homme est le GOAT incontesté maintenant »: les fans de Djokovic l’élèvent parmi les plus grands alors que Federer rend hommage après la victoire de Wimbledon

L’as serbe a réussi l’exploit en remportant Wimbledon pour la sixième fois de sa brillante carrière, battant l’Italien Matteo Berrettini 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3.

Après avoir remporté les Internationaux d’Australie et de France plus tôt cette saison, le joueur de 34 ans envisage maintenant de terminer un Grand Chelem du calendrier en terminant en tête à Flushing Meadows à l’US Open en septembre, et pourrait même chercher l’or à Tokyo au Jeux olympiques.

« Ils sont la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd’hui » 20-20-20. Quel privilège de regarder tous les trois#Wimbledonpic.twitter.com/DRMa1no6Xr – Wimbledon (@Wimbledon) 11 juillet 2021

Faire preuve de respect envers ses rivaux générationnels à SW19, Djokovic mentionné: « Je dois rendre hommage à Rafa et Roger, ce sont des légendes de notre sport et ce sont les deux joueurs les plus importants que j’aie jamais affrontés dans ma carrière. »

« Ils sont la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd’hui. Ils m’ont aidé à réaliser ce que je dois faire pour m’améliorer. »

S’adressant à Twitter, l’icône suisse Federer l’a félicité pour son 20e majeur.

« Je suis fier d’avoir l’opportunité de jouer dans une ère spéciale de champions de tennis. Merveilleuse performance, bravo ! » il ajouta.

Félicitations Novak pour votre 20e majeure. Je suis fier d’avoir l’opportunité de jouer dans une époque particulière de champions de tennis. Magnifique prestation, bravo ! – Roger Federer (@rogerfederer) 11 juillet 2021

D’autant plus touchant que ce respect mutuel était la façon dont le Djokovic a traité un jeune fan dans les gradins.

La repérant dans la foule, Djokovic a donné le « la fille la plus mignonne présente » ce qui est maintenant un artefact historique dans sa raquette gagnante du tournoi.

Djokovic donne sa raquette à la plus mignonne des filles présentes ❤ #Wimbledonpic.twitter.com/Gv4spb103d – Koro (@nonsmoknlifboat) 11 juillet 2021

De retour sur les réseaux sociaux, le débat a fait rage quant à la position de Djokovic parmi les plus grands du jeu.

« Quel athlète », un supporter rayonnait.

« Il est enfin à égalité avec ses rivaux. Désolé pour tous les « fans » qui ont soutenu qu’il ne sera pas [the] le plus grand parce qu’il n’aura pas autant de chelems que les deux autres, mais tout ce qu’ils ont maintenant, c’est des conneries. Cet homme est désormais le CHÈVRE incontesté. »

Novak Djokovic!! Quel athlète 20e du Grand Chelem. Enfin à égalité avec ses rivaux. Désolé pour tous les « fans » qui ont soutenu qu’il ne sera pas le plus grand parce qu’il n’aura pas autant de chelems que les 2 autres mais tout ce qu’ils ont maintenant, c’est bs. Ceci L’homme est la CHÈVRE incontestée maintenant. pic.twitter.com/KTvjET5oiM – Ayush (@Iusss_12) 11 juillet 2021

« Il n’y a plus d’arguments contre la réclamation GOAT de Novak Djokovic », dit un autre avec plus d’emphase.

« Le débat GOAT est terminé. »

IL N’Y A PLUS D’ARGUMENTS CONTRE LA RÉCLAMATION DE CHÈVRE DE NOVAK DJOKOVIC. LE DÉBAT DE LA CHÈVRE EST TERMINÉ. 🐐 pic.twitter.com/lIr1TdgAvN — ²⁹ (@clinicalkai) 11 juillet 2021

« Histoire à Wimbledon », a commencé un autre poste d’hommage.

« 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. [A] modèle typique de Djoker. [He] vous donne une lueur d’espoir pour vous décimer. »

« Sixième titre à Wimbledon, troisième d’affilée. Vingtième titre du Grand Chelem, à égalité avec Federer & Nadal.

« La Bête. Le Monstre. La Méchante Machine. Novak Djokovic. »

HISTOIRE À #Wimbledon6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Modèle typique de Djoker. Vous donne une lueur d’espoir pour vous décimer.•6e titre de Wimbledon, 3e d’affilée•20e titre du Grand Chelem, à égalité avec Federer & Nadal.The Beast. Le monstre. La machine méchante. Novak Djokovic. #CHÈVREpic.twitter.com/4D20YaLP6f – Maman Srini (@SriniMaama16) 11 juillet 2021

Comme suggéré, Djokovic peut peut-être devancer ses deux rivaux avec une victoire à l’US Open, et terminer l’une des meilleures années de sa vie professionnelle avec une 21e couronne majeure à son actif pour régler le débat une fois pour toutes.

Ou juste pour l’instant au moins.