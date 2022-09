Cet homme du Rajasthan a collectionné des timbres-poste Mahatma Gandhi de 126 pays, voici son histoire

Construire un petit musée dans le quartier de Dholpur est le souhait d’Ajay pour l’avenir afin qu’il puisse y conserver sa collection de timbres-poste pour toujours. Son souhait d’ouvrir le musée s’adresse à la nouvelle génération à venir, qui est aujourd’hui toute absorbée par la télévision mobile et Internet. Il souhaite que cette génération la regarde et essaie de connaître son patrimoine et son histoire.

Outre la collecte de timbres-poste et diverses autres choses, Ajay a également organisé des ateliers de philatélie dans de nombreuses écoles du district de Dholpur. Ajay, partageant ses expériences, dit qu’il y a eu de nombreuses expériences amères qui l’ont déçu dans ce voyage de 23 ans de collection. En 2007, pour la première fois de sa vie, il organise une exposition de timbres-poste à Bari. Dans cette exposition, son cher ami l’avocat Arun Mangal l’a soutenu de tout cœur. Les gens venaient le voir tout au long de la journée, mais il y avait très peu de gens qui l’admiraient. De nombreuses personnes ont commenté sans détour devant lui en demandant quel était le but de ce «travail inutile» et pourquoi il «gaspillait de l’argent». Mais il a aussi eu de bonnes expériences. De nombreuses personnes sont entrées dans sa vie qui l’ont également encouragé.

En 2008, lorsque le collectionneur du district de Dholpur, Ashutosh AT Pendekar, a découvert sa collection de timbres-poste, il l’a appelé pour le rencontrer et a organisé une grande exposition de timbres-poste sur Gandhi Jayanti à Dholpur en 2008 sous sa direction. Cette exposition a énormément renforcé sa confiance et après cela, il n’y a plus eu de retour en arrière.

Par la suite, il a organisé des expositions en continu dans différents coins du pays. Non seulement cela, il a organisé des expositions dans de nombreuses villes comme Dholpur, Lucknow, Agra, Gwalior et Jaipur. Il possède des timbres-poste d’environ 200 pays, des pièces de monnaie et des billets de 80 pays et des billets en plastique de 35 pays, qui sont des billets en polymère. Son thème spécial est le World Mahatma Gandhi Stamp. Jusqu’en 2019, environ 133 pays ont émis des timbres sur Mahatma Gandhi, dont 126 timbres-poste de pays sont présents dans sa collection. Avec l’aide de cela, il a préparé l’arbre généalogique du Mahatma Gandhi pour la première fois au monde.

Il possède de très vieux journaux, des documents, des objets anciens, des boîtes d’allumettes, des livres, un pack spécial de 100 timbres nus du pays d’Oman, tous les timbres indiens de 1947 à 2019 et environ 70 à 80 timbres de l’heure britannique. Une collection spéciale de 25 timbres en or émis, appelée Pride of India Collection, qui n’est disponible qu’en 7500 séries dans le monde entier, fait également partie de sa collection.

Le premier timbre-poste de l’Inde de 1854, le premier timbre-poste de l’Inde indépendante en 1947, le premier timbre-poste de la République de l’Inde en 1950, le premier timbre-poste de l’Inde de 1948 émis sur Gandhiji et de nombreux timbres-poste émis lors d’occasions spéciales à l’étranger, erreur d’impression et des billets d’erreur, des pièces de monnaie et des timbres sont présents dans sa collection. Il a été honoré à plusieurs reprises par diverses organisations pour son merveilleux travail dans ce domaine.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici