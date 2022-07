Cet homme du Bihar n’a pas pris de bain depuis plus de 2 décennies ; Voici pourquoi

Dans un incident bizarre, un homme du Bihar n’a pas pris de bain depuis 22 ans. Dharamdev Ram vit dans le village Baikunthpur des Noirs de Manjha dans le district de Gopalganj. Il s’est engagé à ne pas prendre de bain tant que les crimes contre les femmes, les conflits fonciers et le massacre d’animaux innocents n’auront pas complètement cessé.

Aujourd’hui âgé de 40 ans, Dharamdev a cessé de prendre des bains il y a 22 ans et continue sa promesse à ce jour. Au cours de cette période, sa vie a connu de nombreuses phases mais il a tenu sa promesse. Il n’a pas laissé une goutte d’eau toucher son corps même après la mort de son fils et de sa femme.

Ce qui surprend beaucoup de gens, c’est qu’il n’a pas non plus eu d’effets indésirables, ce qui signifie qu’il n’a pas contracté de maladie et que son corps va bien.



Dans une interview avec ETV Bharat, Dharamdev Ram a déclaré : « En 1975, j’ai travaillé dans une usine à Jagdal, au Bengale, et je me suis marié en 1978 et menais une vie normale. Mais en 1987, j’ai soudainement réalisé que les conflits fonciers, les tueries d’animaux et les atrocités contre les femmes avaient commencé à augmenter. Alors, à la recherche d’une réponse, j’ai approché un ‘gourou’ qui m’a pris comme disciple et m’a inspiré à suivre le chemin de la dévotion. Depuis lors, je me suis dirigé sur le chemin de la dévotion et j’ai commencé à méditer pour le Seigneur Rama.

Dharamdev Ram a démissionné de son travail et est rentré chez lui en 2000, mais sous la pression familiale, il est retourné à l’usine. Lorsque le directeur de l’usine a appris sa décision de renoncer aux repas et aux bains, il l’a renvoyé et l’a ramené à sa résidence.

Pendant ce temps, sa femme Maya Devi est décédée en 2003, et même alors, il a refusé de se baigner. Dharamdev est resté impassible même après le décès d’un de ses fils. L’autre enfant de Dharamdev est décédé le 7 juillet 2022, mais il ne s’est toujours pas baigné. Les habitants ont validé les déclarations de Dharmadev après une enquête.

