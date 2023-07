Cet homme de Vancouver a ouvert un magasin vendant de la cocaïne et de l’héroïne testées. Puis il est mort d’une overdose

Krista Thomas se tient à l’intersection des rues Main et Cordova à Vancouver, où son défunt partenaire, Jerry Martin, a déjà installé un magasin mobile vendant de l’héroïne, de la cocaïne et d’autres drogues illicites testées.

Martin, 51 ans, est décédé vendredi après une surdose présumée de fentanyl, selon Thomas, qui est toujours sous le choc.

« En ce moment, c’est encore assez surréaliste », a déclaré Thomas à CBC News lundi. « Je n’ai pas eu le temps de traiter ce qui s’est réellement passé. »

Martin fait national et gros titres internationaux en mai de cette année après avoir été arrêté pour avoir ouvert sa pharmacie. Il voulait donner aux gens un approvisionnement plus sûr en médicaments alors que la crise des drogues toxiques continuait de tuer des centaines de personnes en Colombie-Britannique chaque mois.

Thomas a déclaré avoir reçu un appel de la police mardi dernier disant que Martin avait été retrouvé inconscient dans un véhicule et qu’il était transporté à l’hôpital. La police a rappelé environ 10 minutes plus tard pour dire que Martin était stable et avait un rythme cardiaque.

Krista Thomas, la partenaire de feu Jerry Martin, dit qu’elle n’a pas encore traité sa mort. (Ben Nelms/CBC)

Mais l’état de Martin s’est aggravé, a déclaré Thomas, et il a été plongé dans un coma médicalement provoqué. Les tomodensitogrammes ont montré qu’il avait des lésions cérébrales importantes qui auraient été causées par une surdose de drogue, a déclaré Thomas.

« Il aurait vraiment eu des fonctions très primitives, peut-être avaler, respirer, tousser. Il est devenu très évident que la qualité de vie que Jerry aurait voulue n’était plus là », a déclaré Thomas.

Elle et la mère de Martin ont décidé de mettre fin à ses souffrances et de le retirer du système de survie.

REGARDER | Krista Thomas évoque les derniers jours de Jerry Martin : Le partenaire de Jerry Martin parle des jours qui ont précédé sa mort Krista Thomas, la compagne de feu Jerry Martin, un militant qui a brièvement ouvert un magasin mobile vendant des drogues illicites, a déclaré à Yasmine Ghania, de la CBC, que Martin avait lutté contre des problèmes de santé mentale avant de mourir.

« Une immense tragédie »

Jennifer Whiteside, ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique, a envoyé ses condoléances à la famille de Martin dans une déclaration à CBC lundi.

« Chaque vie perdue à cause de l’approvisionnement en drogues toxiques est une terrible tragédie – qui a un impact sur la famille, les amis et la communauté », indique le communiqué, ajoutant « cette crise incessante des drogues toxiques exige que nous utilisions tous les outils de notre boîte à outils pour sauver des vies et donner aux gens une chance de se connecter aux soins dont ils ont besoin. »

Les proches de Martin et les militants de la drogue soulignent l’ironie tragique de la mort par surdose de Martin, car il voulait prévenir les décès en fournissant un approvisionnement en médicaments plus sûr.

Le Drug User Liberation Front (DULF), une organisation basée à Vancouver, tente également de faire tester des drogues illicites aux gens. Depuis neuf mois, l’organisation vend illégalement de la cocaïne, de l’héroïne et de la méthamphétamine à 50 personnes à haut risque de surdose.

« Devoir se rendre à plusieurs reprises aux funérailles de votre ami et voir l’horreur au-delà de la compréhension humaine, c’est déchirant et cela vous change et vous radicalise », a déclaré la cofondatrice du DULF, Eris Nyx, qui porte un camouflage alors qu’elle raconte la crise de la drogue sur le Downtown Eastside est une guerre.

Eris Nyx est la co-fondatrice du Drug User Liberation Front, qui vend des drogues dures aux personnes à haut risque de surdose. (Yasmine Ghanaia/CBC)

Le DULF étudie l’efficacité de son programme et souhaite être exempté de la Loi fédérale réglementant certaines drogues et autres substances. Personne n’est mort du programme de drogue du DULF, selon Nyx.

« Notre objectif n’est pas de tirer profit de la vente de médicaments. Il s’agit de protéger les personnes qui consomment des drogues afin qu’elles puissent mener une vie saine et productive », a déclaré Nyx.

Luttes de santé mentale

Martin a été arrêté moins d’un jour après l’ouverture de son dispensaire. Mais il était prêt à être arrêté parce qu’il voulait lancer une contestation constitutionnelle plaidant pour un approvisionnement légal sûr en médicaments.

Il a de nouveau été interpellé début juin pour conduite sans assurance, selon Thomas. La police a saisi sa voiture et de la drogue, a-t-elle déclaré. Les choses ont fait boule de neige à partir de là.

« J’avais l’impression qu’il glissait », a déclaré Thomas. « Il a admis qu’il avait du mal. »

La pharmacie mobile de Jerry Martin a commencé à fonctionner dans le Downtown Eastside et à vendre de petites quantités de drogues illicites comme la cocaïne, le crack, la méthamphétamine et l’héroïne le 3 mai. Elle a été fermée le lendemain. (Nouvelles de Radio-Canada)

Thomas a dit qu’il était méticuleux pour tester ses médicaments. Elle se demande si Martin a pris la décision impulsive de prendre des médicaments qui n’ont pas été testés le jour où il a fait une overdose, et est hantée par le fait qu’elle ne saura jamais définitivement ce qui s’est passé.

« Nous ne saurons jamais si c’était de l’automédication et si c’est allé trop loin », a déclaré Thomas.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique a confirmé qu’il enquêtait sur la mort de Martin.

Thomas se retrouve avec des questions sans réponse et les deux chiots pitbull de Martin – Paris et Prada. Elle dit qu’elle dirigera désormais la contestation constitutionnelle sur laquelle Martin travaillait avec un avocat.

« Il a touché tellement de vies et il vous a éduqué en cours de route », a déclaré Thomas. « Il voudrait absolument que son histoire continue à être racontée. »