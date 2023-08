Cet homme de Terre-Neuve a passé 20 ans dépendant aux opiacés – et affirme que les lois sur le traitement forcé l’auraient tué

L’histoire de dépendance de Keith Fitzpatrick commence comme tant d’autres : par une prescription d’analgésiques.

« Je ne le récupérais pas au coin de la rue pour voir un concessionnaire », a déclaré Fitzgerald. « C’étaient des médecins qui essayaient de m’aider. Mais au début des années 2000, bien sûr, on ne comprenait pas vraiment que ces médicaments poseraient des problèmes. »

Fitzpatrick, maintenant père et défenseur de la santé mentale vivant à Labrador City, dit qu’il lui a fallu des années avant d’accepter qu’il était physiquement et mentalement dépendant des pilules destinées à l’aider à surmonter ses traumatismes.

Il lui faudrait deux décennies complètes, et plusieurs frôlements avec la mort, avant qu’il ne soit prêt à se désintoxiquer.

« Cela ne m’a pas suffi d’arrêter. J’étais légalement mort à plusieurs reprises et je consommais encore », a-t-il déclaré.

« Les gens doivent faire le choix de sauver leur propre vie. Nous ne pouvons pas le forcer. Personne ne pouvait me forcer – j’ai dû le faire quand j’étais prêt. »

Des dizaines de personnes ont plaidé auprès des politiciens lors d’un rassemblement mercredi pour qu’ils apportent des changements politiques qui aideraient les personnes souffrant de dépendance. (Malone Mullin/CBC)

Fitzpatrick a accepté de parler à CBC News de son expérience en réponse à une récente pression publique en faveur du traitement involontaire de la toxicomanie, une politique controversée qui a été tentée aux États-Unis et qui est actuellement en cours d’examen par le gouvernement de l’Alberta.

Une centaine de personnes se sont rassemblées mercredi à St. John’s pour demander au gouvernement provincial de mettre en œuvre ce que les organisateurs appellent des « soins involontaires de compassion ».

Ils veulent que la province adopte des lois qui permettraient aux proches d’envoyer leurs proches en cure de désintoxication sans leur consentement.

Nathan Wicks Parsons, un jeune de 21 ans en désintoxication qui a assisté au rassemblement, a déclaré à CBC News que son esprit était tellement embrumé lorsqu’il consommait des substances qu’il ne prenait pas de décisions rationnelles – et ces décisions lui ont presque coûté la vie.

« Lorsque vous faites face à une maladie qui fait que… les victimes de la maladie ne croient pas qu’elles sont réellement malades, c’est à ce moment-là que nous devons intervenir et dire: ‘Hé, quelqu’un d’autre doit aider à prendre soin de cette personne, parce que ils ne peuvent pas prendre soin d’eux-mêmes », a-t-il déclaré.

« Sans ma mère, je serais probablement mort. »

Lors du rassemblement de mercredi, le ministre de la Santé, Tom Osborne, a déclaré que son ministère « étudiait de près » cette politique pour déterminer si elle pouvait être appliquée à Terre-Neuve-et-Labrador.

Un traitement involontaire pourrait tuer

Mais Fitzgerald affirme que forcer quelqu’un à suivre un traitement échouera, au mieux, et au pire, le tuera.

« Dans de nombreux cas, vous êtes obligé d’aller dans un centre de réadaptation alors que vous ne voulez pas y être. La tolérance de votre corps aux médicaments [is] descendre parce que vous ne consommez pas… Vous partez et vous reprenez là où vous vous étiez arrêté, puis vous faites immédiatement une overdose », a déclaré Fitzpatrick.

« J’aurais été enfermé. Et je peux vous le dire dès maintenant, si j’avais été enfermé, je ne serais probablement pas en vie maintenant, parce que je ne voulais pas être là. C’est ce qui fait peur dans le traitement forcé. … Le fait est qu’il n’y a aucune preuve que cela fonctionne. »

Fitzpatrick affirme que des centres de traitement plus accessibles dans toute la province aideraient ceux qui choisissent un traitement. (Soumis par Keith Fitzpatrick)

Fitzpatrick fait référence à un moment de clarté, 20 ans après le début de sa dépendance, lorsqu’il a décidé qu’il en avait assez. Selon lui, un système de santé solide et abordable pour les personnes dépendantes est le seul moyen d’aider.

« Nous avons besoin d’une discussion franche et honnête pour dire que oui, il y a un problème dans cette province. Des gens meurent », a-t-il déclaré.

« Nous avons besoin d’installations et de traitements disponibles pour les personnes qui le souhaitent. Nous avons besoin de fournitures sécuritaires, de sites d’injection sécuritaires et de trousses de naloxone.

Preuve limitée

Des lois similaires sur le traitement involontaire sont déjà en place aux États-Unis. Dans le Massachusetts, des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de suivre un traitement depuis les années 1970 en vertu d’une loi connue sous le nom de « Section 35 ». Ce mécanisme permet aux membres de la famille, aux médecins ou aux policiers de demander à un juge de délivrer un mandat et d’arrêter la personne qui consomme des substances.

La personne détenue – qui n’a pas nécessairement enfreint aucune loi – se présente ensuite au tribunal, où un juge décide si elle doit l’envoyer en cure de désintoxication en prison ou en cure de désintoxication.

Les recherches visant à déterminer si ces lois aident les personnes dépendantes ou leur nuisent sont limitées, mais un revue systématique 2016 des études sur le traitement obligatoire ont montré que « la majorité des études… n’ont pas réussi à détecter d’impacts positifs significatifs sur la consommation de drogues ».

Une centaine de personnes se sont rassemblées mercredi sur les marches de l’édifice de la Confédération à St. John’s pour demander au gouvernement provincial de faire quelque chose pour prévenir les décès par surdose de drogue. (Malone Mullin/CBC)

Nick Boyce, expert politique principal à la Coalition canadienne des politiques sur les drogues, souligne que les décès par surdose ne surviennent pas toujours chez les personnes ayant un problème de toxicomanie.

« La consommation de drogues chez tout le monde n’est pas nécessairement une dépendance », a-t-il déclaré.

« La grande majorité des gens utilisent réellement [substances] de manière non problématique. C’est récréatif, c’est occasionnel. Et ce sont en fait les personnes les plus à risque de surdose, car elles ont tendance à avoir moins de tolérance. »

Boyce a déclaré que le traitement forcé viole généralement les conventions internationales sur les droits de l’homme, l’autonomie et l’éthique médicale, et peut entraîner des taux de mortalité plus élevés.

« Il peut sembler que nous faisons la bonne chose, mais si les gens ne sont pas prêts à recevoir un traitement… cela peut en fait augmenter à nouveau les risques de décès parce qu’ils n’étaient pas prêts », a-t-il déclaré.

« Pourquoi avons-nous besoin d’avoir des lois qui imposent un traitement involontaire alors que nous n’avons même pas de traitement volontaire et accessible en premier lieu ? »