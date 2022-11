Cet homme de la Colombie-Britannique affirme que les soins du cancer de sa défunte épouse étaient inadéquats. Il veut des changements dans la façon dont les plaintes sont traitées

Manteau Blanc Art Noir26:30Oups, il y a un cancer

Un mois après le décès de sa femme, Charles Kinch a reçu une lettre qui lui était adressée avec un rappel de la régie provinciale de la santé pour planifier une mammographie de dépistage du cancer du sein.

Pour l’île Denman, en Colombie-Britannique, mec, c’était du sel dans la plaie.

“Je les ai appelés et j’ai dit:” Non, elle ne se présentera pas parce qu’elle est décédée il y a plus d’un mois d’un cancer sous la garde de BC Cancer “, a-t-il déclaré. Manteau Blanc, Art Noir hôte Dr Brian Goldman.

Leslie Kissel est décédée en décembre 2020 d’un cancer de l’utérus avancé à l’âge de 70 ans. Kinch pense que son diagnostic et son traitement éventuel ont été mal gérés par BC Cancer, l’agence provinciale qui supervise les soins contre le cancer.

Maintenant, il veut une explication du Bureau de la qualité des soins aux patients (PCQO) de la province pour ce qui n’a pas fonctionné – et des changements à un système qui, dit-il, vise à minimiser les résultats négatifs.

“Le Bureau de la qualité des soins aux patients ne s’intéresse pas à la qualité”, a-t-il déclaré. “Il est intéressé à protéger le système. Protéger le statu quo. Et c’est la mauvaise approche de l’amélioration de la qualité.”

Dans un communiqué, la Provincial Health Services Authority de la Colombie-Britannique, qui supervise le PCQO, a refusé de discuter des détails liés aux soins de Kissel, invoquant des considérations de confidentialité, et a déclaré que Kinch pourrait demander un “examen indépendant” par le Patient Care Quality Review Board.

“Avoir un processus par lequel les patients ou leurs proches peuvent poser des questions et partager leurs préoccupations concernant leur expérience de santé est un élément fondamental de [a] système de santé qui s’efforce de s’améliorer et d’apprendre continuellement », a déclaré Norna Waters, directrice exécutive de la conformité à la gestion intégrée des risques et du PCQO.

Kinch, photographié avec son chien, chez lui sur l’île Denman, en Colombie-Britannique, à environ 160 kilomètres au nord-ouest de Victoria. (Brian Goldman/CBC)

Symptômes des années avant le diagnostic

Kinch a écrit au PCQO au début de 2021 pour demander un examen du cas de sa femme.

Dans un e-mail, il a déclaré: “Un examen ne la ramènera pas, mais j’espère qu’il initiera des changements dans les politiques, les procédures et le traitement des patients donnés par certains praticiens et la BC Cancer Agency afin de réduire la probabilité que son sort soit connu. par d’autres.”

L’expérience de Kissel a commencé en août 2016, des mois après avoir pris sa retraite de son travail d’ingénieur en raison de problèmes de santé. Elle a rendu visite à un médecin de famille sur l’île Denman, se plaignant de fatigue et de divers problèmes abdominaux, a déclaré Kinch.

Immédiatement, elle a été dirigée vers un gynécologue qui a pratiqué une colposcopie — une examen du col de l’utérus, du vagin et de la vulve à la recherche de signes de maladie . Les résultats de ce test ont été jugés non concluants. Le médecin de famille, qui était un défenseur de Kissel, a pris sa retraite peu de temps après, a déclaré Kinch.

Présentant toujours des symptômes, Kissel a vu un nouveau médecin de famille et le gynécologue à quatre reprises tout au long de 2017, mais selon Kinch, aucun test supplémentaire n’a été effectué.

Kinch parcourt les photos de sa défunte épouse. (Brian Goldman/CBC)

Après que Kissel ait pris le temps de voyager en 2018, ce qui a retardé certains rendez-vous, son gynécologue a commencé à envisager sérieusement la possibilité d’un cancer et a ordonné des tests, y compris une mammographie. Après un rendez-vous de suivi avec un autre nouveau médecin de famille, une hystérectomie a été pratiquée par le gynécologue de Kissel. Il a montré des cancers de l’endomètre et de l’ovaire qui s’étaient propagés dans le muscle de l’utérus.

En février 2019, Kissel a commencé un cours de radiothérapie de cinq semaines à Victoria. Pendant tout ce temps, Kinch dit que sa femme a reçu peu de communications du radio-oncologue, en particulier concernant les plans de suivi et son pronostic.

“En tant qu’ingénieur, elle voulait des chiffres et des précisions. Et les médecins à qui elle a parlé étaient terriblement vagues”, a déclaré Kinch.

Le cancer devient terminal

En 2020, Kissel ressentait des douleurs dans d’autres parties de son corps, y compris son aisselle, et un autre médecin de famille – son cinquième depuis 2016 – a sonné l’alarme. D’autres tests ont montré que son cancer avait atteint le stade 4 et était devenu terminal. Elle a refusé de poursuivre la radiothérapie ou la chimiothérapie.

Kissel est décédé dans un hospice de Comox, en Colombie-Britannique, le 10 décembre 2020.

“Ces dernières semaines ont été aussi bonnes qu’elle aurait pu s’y attendre. Elle a eu des tonnes d’appels téléphoniques, de bons souvenirs. Nous avons parlé de toutes sortes de bons souvenirs. Et elle m’a donné plein de conseils pratiques sur ce que je devrais faire après son départ.” rappelle Kinch.

Nous avons besoin de quelqu’un pour nous écouter lorsque nous donnons ce genre de commentaires. – Sue Robins, auteure et militante de la santé

Dans une réponse de mars 2021 au courriel de Kinch, fournie à CBC, le PCQO a déclaré qu’en raison de voyages et du souhait de Kissel de faire un suivi avec son gynécologue local, elle avait annulé des rendez-vous de suivi avec un oncologue. Il poursuit en disant que ses soins ont suivi la stratégie de surveillance recommandée pour le cancer de l’endomètre.

“Malheureusement, même lorsque les stratégies de surveillance recommandées sont suivies, les cancers peuvent passer inaperçus malgré ces mesures”, lit-on dans la réponse.

Kinch a demandé au bureau de jeter un deuxième regard plus détaillé sur les soins de Kissel. Le PCQO a demandé aux cadres supérieurs de BC Cancer à Victoria de procéder à un examen avec le personnel de santé concerné.

Le bureau a envoyé une réponse plus détaillée cinq mois plus tard. Encore une fois, il a déclaré que les soins et le suivi que Kissel avait reçus étaient appropriés.

Les commentaires des patients sont souvent ignorés : activiste

Selon le Dr Robert Robson, médecin et conseiller principal pour Healthcare System Safety and Accountability, Inc. à Dundas, en Ontario, la Colombie-Britannique a une législation qui prévoit des « délais clairement définis » pour le signalement des plaintes.

Ce processus, cependant, ne fournit pas nécessairement une explication de ce qui s’est passé dans une circonstance particulière. En fait, l’article 51 de l’Evidence Act de la Colombie-Britannique interdit la divulgation de renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête sur la qualité des soins hospitaliers.

Le Dr Robert Robson est médecin et consultant en sécurité des patients. (Soumis par Robert Robson)

Cela signifie, dit Robson, que les occasions d’apprendre des erreurs pendant les soins sont limitées.

“S’il y a eu une enquête, qui a abouti à des conclusions, et pourtant nous ne pouvons pas partager cela avec les personnes directement impliquées, quel est l’intérêt de l’enquête?” il a dit.

Les organisations et les professionnels de la santé craignent également les litiges concernant les événements indésirables dans les soins, a ajouté Robson.

Lorsqu’il s’agit d’obtenir la responsabilité des problèmes liés à leurs soins de santé, Sue Robins, auteure et militante des soins de santé basée à Vancouver, affirme que « les cartes sont contre nous ».

“Nous sommes étiquetés comme difficiles et mis de côté parce que notre système est basé sur l’efficacité. Il s’agit donc de pousser les gens à travers le système de plus en plus vite et de plus en plus vite.”

Elle-même patiente atteinte d’un cancer, Robins dit qu’elle sentait que les commentaires qu’elle offrait – même lorsqu’ils étaient positifs – étaient ignorés. Quelque chose d’aussi simple que de recommander à un hôpital de changer la télévision de la salle d’attente d’une chaîne d’information bruyante a été ignoré, a-t-elle déclaré.

Kinch dit qu’il veut que les plaintes soient traitées indépendamment du système de santé. Robins est d’accord.

Sue Robins est une auteure et une militante de la santé. Elle dit que sa propre expérience en tant que patiente atteinte d’un cancer du sein l’a laissée sans voix. (Soumis par Sue Robins)

“Il faut qu’il y ait un organe indépendant qui soit mis en place, qui soit neutre, qui soit facile d’accès, qui ne prenne pas une éternité”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons besoin de quelqu’un pour nous écouter lorsque nous donnons ce genre de commentaires. Et à part les médias, ce n’est certainement pas un processus formel à l’hôpital. Cela n’existe tout simplement pas.”

Les évaluations de qualité peuvent « garantir que cela ne se reproduise plus »

Avant la mort de Kissel, elle et son mari – tous deux ingénieurs de longue date – ont discuté de la manière dont les erreurs seraient étudiées sur un grand projet.

À la suite d’un incident d’avion, par exemple, des recommandations pour prévenir de futures erreurs sont rendues publiques à la suite d’une enquête, a-t-il déclaré. Ils ont demandé pourquoi une approche similaire n’est pas adoptée dans les soins de santé.

“Nous avons été impliqués dans de nombreux projets, dont beaucoup ne se sont pas toujours bien déroulés. Il y a eu des audits de qualité, il y a eu des examens de qualité”, a-t-il déclaré.

“Un audit de qualité, c’est : découvrir ce qui n’a pas fonctionné, appeler à l’action, faire des recommandations, s’assurer que cela ne se reproduise plus.”

En fin de compte, Kinch dit qu’il continuera à poursuivre ses investigations, à la fois pour sa femme et pour d’autres patients.

“Mon motif depuis le début de porter plainte … a été de rechercher des contacts avec toute personne pouvant être un catalyseur de changement pour améliorer le diagnostic et le traitement de tous les futurs patients atteints de cancer”, a-t-il déclaré. Manteau Blanc, Art Noir dans un e-mail.