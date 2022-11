Cet homme de 98 ans a pris d’assaut Juno Beach le jour J. Il sera représenté dans un prochain documentaire

Jim Parks se souvient encore très bien du jour où lui et son peloton ont pris d’assaut les plages de Normandie il y a plus de 70 ans.

Parks, membre des Winnipeg Rifles, fait partie de la première vague de soldats canadiens à débarquer à Juno Beach le 6 juin 1944, deux minutes avant que la principale vague d’assaut ne frappe. Son bateau a été touché par les Allemands alors que des mitrailleuses lourdes tiraient sur eux, l’obligeant à sauter à l’eau.

“Nous avons dû en quelque sorte nager”, a-t-il dit, se souvenant d’avoir regardé en arrière et d’avoir vu un camarade soldat toujours dans l’eau.

“Nous ne savons pas [if] ils sont vivants ou morts”, se souvient Parks.

Parks, 98 ans, qui vit maintenant à Mount Albert, en Ontario, à environ 67 kilomètres au nord de Toronto, a menti sur son âge pour rejoindre l’armée, prétendant avoir 18 ans alors qu’il avait en fait 15 ans. Il s’est engagé après que son frère Jack Parks l’ait persuadé. d’enrôler. Les deux frères ont pris d’assaut Juno Beach le jour J, bien qu’ils n’étaient pas sur la même péniche de débarquement. Et tous deux s’en sont sortis vivants.

Ils faisaient partie des quelque 14 000 Canadiens qui ont débarqué à Juno Beach le jour J, rejoignant les plus de 150 000 soldats alliés qui se sont battus pour débarquer sur cinq plages de Normandie ce jour-là. Quelque 359 soldats canadiens sont morts le jour J, selon un récit de la bataille sur le site Web des anciens combattantset plus de 800 ont été blessés.

Jim Parks vu sur une photo non datée faisant un high-five à Juno Beach. (Soumis par Jim Parks)

Un nouveau film documentaire intitulé Petits Diables Noirs — De Juno à Putot, qui est tourné en France, comprendra les deux frères Parks. Parks a déclaré que Little Black Devils était le nom donné à leur équipe.

En 2011, le créateur du film Frederick Jeanne a rencontré Parks à Winnipeg. Parks l’a aidé à écrire un livre sur les Royal Winnipeg Rifles intitulé Tenez la ligne Oak.

“Ils étaient très proches de la mort mais ils ont réussi à échapper à la Seconde Guerre mondiale sans être touchés”, a déclaré Jeanne.

“Jim était un témoin spécial… Il a vu beaucoup de choses.”

Le film documentaire en cinq parties devrait sortir en 2024, dit Jeanne.

Parks attribue sa mémoire cristalline en partie au fait qu’il était si jeune au moment de la guerre.

“J’étais juste à l’âge impressionnable quand vous êtes adolescent”, a-t-il déclaré.

“Tout ce que vous y arrivez est enfermé… Les gens se souviennent de beaucoup de choses à propos de leur lycée.”

Jim Parks est vu deuxième à partir de la gauche sur une photo non datée. (Soumis par Jim Parks)

Rob Cullen, dont le père Gilbert Cullen était artilleur dans le 12e Régiment de campagne de l’Armée canadienne, a rencontré Parks il y a environ dix ans lors d’une cérémonie du jour du Souvenir.

“Mon père a atterri juste derrière Jim avec l’artillerie et j’en ai parlé à Jim”, a déclaré Cullen à CBC Toronto.

“Et Jim a dit:” Oui, c’est absolument vrai “, et nous nous sommes en quelque sorte épanouis en tant qu’amis.”

Le père de Cullen a également survécu à la guerre et est décédé en 1980.

Cullen et sa femme se sont rendus en Normandie en juin de cette année.

Frederick Jeanne, à gauche, et Jim Parks, à droite, tenant un livre de 500 pages sur les Winnipeg Rifles intitulé Hold the Oak Line. Parks a aidé Jeanne à l’écrire. (Soumis par Frederick Jeanne)

Il a pour rituel d’aller dans les eaux au large de Juno Beach le jour anniversaire du jour J à l’heure du début de l’attaque. À 7 h 30, il marche aussi loin et aussi profondément qu’il peut aller debout.

“Parfois, il fait chaud et parfois il gèle”, a déclaré Cullen.

“Je réfléchis beaucoup et je rends hommage aux gars qui sont venus à terre et à ceux qui n’ont pas survécu. Et je remplis un peu l’océan de mes larmes et j’ai mon moment, puis je reviens à pied en même temps que mon père a atterri.”

Alors qu’il était à la plage au petit matin, il a remarqué un groupe de quatre jeunes hommes qui s’approchaient lentement de lui. Il a été stupéfait lorsqu’il a repéré un emblème des Royal Winnipeg Rifles sur leurs vestes.

“Nous commençons à parler et ils me demandent ce que je fais là-bas et ils me disent:” Nous tournons un film ici sur les Royal Winnipeg Rifles. Et j’ai dit : “Eh bien, je connais l’un de ces types. Il s’appelle Jim Parks.””

“Le seul gars me regarde, il dit ‘Je joue Jim Parks dans le film.’ J’ai la chair de poule rien qu’en en parlant”, a déclaré Cullen.

“Il n’y a personne d’autre sur toute la plage. Moi, ma femme et ces quatre gars. Et je trouve le gars qui joue Jim Parks dans un film dont je ne savais pas qu’il était tourné. C’était absolument époustouflant.”

Une affiche côte à côte de l’acteur jouant Jim Parks dans Little Black Devils – From Juno Beach to Putot. (Soumis par Jim Parks)

Cullen a déclaré que des histoires importantes sur des soldats comme Parks continuent d’être partagées.

“Nous perdons tellement d’anciens combattants”, a-t-il déclaré.

« Vous savez, nous disons : ‘N’oublions pas.’ Eh bien, voici cette équipe de gars en Normandie travaillant avec un budget minime, mettant en place un film sur nos soldats et leur sacrifice.”

Rob Cullen a rencontré quatre jeunes hommes portant des emblèmes des Royal Winnipeg Rifles sur leurs vestes à Juno Beach le 6 juin 2022. Les quatre hommes jouent dans le prochain documentaire de Frederick Jeanne dont la première est prévue en 2024. (Soumis par Rob Cullen)

En attendant, Parks dit qu’il reste toujours actif. Il se rend à son gymnase local environ trois fois par semaine pour s’entraîner.

“Je nage environ une fois par semaine, mais la plupart du temps, c’est au gymnase… c’est beaucoup de socialisation”, a déclaré Parks.

“Juste pour éviter les méfaits, vraiment.”

Il dit qu’il espère pouvoir revenir pour l’ouverture du film en 2024.

“Je crois qu’on a dit à Fred : “Quand tu feras la première là-bas, que dirais-tu d’une invitation ?”, a déclaré Parks en riant.