Cet homme de 77 ans a passé une nuit seul sur une montagne. Il a récolté plus de 30 000 $ pour ses sauveteurs

Cet homme de 77 ans a passé une nuit seul sur une montagne. Il a récolté 30 000 $ pour ses sauveteurs

Thierry Vrain et son épouse parcourent chaque année un sentier difficile dans le parc provincial Strathcona, en Colombie-Britannique, dans le but de prouver que même s’ils sont plus âgés, ils sont encore jeunes. Mais lors de leur dernière ascension du mont Becher, l’homme de 77 ans a obtenu un peu plus que ce qu’il espérait.

« C’est une montagne très escarpée. Nous faisons cela chaque année, ma femme, moi et quelques amis », a déclaré un résident de Courtenay, en Colombie-Britannique. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

« Le sentier est difficile et parfois on est à quatre pattes pour monter et descendre, donc c’est très raide. »

Après un détour qui tourne mal, Vrain se perd et passe la nuit seul dans les bois. Mais les services de recherche et de sauvetage au sol de la vallée de Comox sont venus à son aide.

Vrain se porte bien maintenant et la semaine dernière, il a montré son appréciation pour cette équipe en organisant une collecte de fonds qui a permis de récolter 34 000 $ pour le groupe – et il espère que davantage de personnes feront de même.

« Ils ont absolument besoin d’une collecte de fonds, ils ont besoin d’argent », a déclaré Vrain.

La randonnée dans le parc provincial Strathcona est difficile, avec des pentes abruptes. (Proposé par Thierry Vrain)

Égaré du chemin

Le sentier du Mont Becher est un terrain que Vrain et son épouse connaissent bien. Mais cette année, alors qu’il n’y avait personne d’autre de son groupe de randonneurs à proximité, il a commis une erreur en faisant un détour par un endroit difficile. Cela semblait être une piste, mais il réalisa rapidement que ce n’était pas le cas.

Il a commencé à glisser sur une pente raide et n’allait pas pouvoir revenir au sentier principal.

« Je savais que j’avais de sérieux ennuis à ce moment-là. »

Sa femme et d’autres étaient quelques minutes derrière lui, ils n’ont donc pas réalisé que Vrain avait quitté la piste jusqu’à ce qu’ils rattrapent les autres membres du groupe.

Les services de recherche et de sauvetage au sol de Comox Valley ont réussi à retrouver Vrain le lendemain de sa perte. (Proposé par Thierry Vrain)

Pendant ce temps, Vrain s’éloignait de plus en plus du sentier.

« Je me battais juste pour ma vie », a déclaré Vrain. « Je descendais la montagne… Je n’avais aucune idée de l’endroit où j’étais. Tout ce que je savais, c’est que je descendais, descendais, descendais. »

Au bout de trois heures, Vrain était épuisé et blessé. Il était tard dans l’après-midi et il ne savait pas s’il allait être retrouvé.

Perdu la nuit

Vrain avait l’espoir d’être secouru lorsqu’il a entendu un hélicoptère survoler à proximité. L’équipe de recherche et de sauvetage au sol de la vallée de Comox le recherchait après que sa femme ait appelé le 911.

Un membre de l’équipe de secours a déclaré, par mégaphone, qu’ils venaient le chercher. Mais l’équipage ne s’est pas présenté et, à mesure que le soleil se couchait, l’espoir de Vrain s’est effondré.

Il était coincé seul dans la nature pour la nuit. Il dit qu’il s’est blessé au dos et qu’il était déshydraté, désorienté et froid. Mais il y avait une petite consolation : les constellations.

Vrain a été transporté par hélicoptère vers un hôpital après sa nuit sur la montagne. (Proposé par Thierry Vrain)

« Les étoiles étaient absolument incroyables car il n’y avait ni lumière, ni éclairage public », a déclaré Vrain.

Dans la matinée, Vrain entend à nouveau le bruit d’un hélicoptère. Puis vint le véritable soulagement.

« Deux personnes et un gros chien sont arrivés et m’ont trouvé, et ils ont immédiatement appelé par radio et m’ont dit : ‘Il est vivant.' »

Vrain a été transporté par avion vers un hôpital où il a finalement retrouvé sa femme.

Soutien à la recherche et au sauvetage

Vrain dit qu’il doit sa vie aux services de recherche et de sauvetage au sol de Comox Valley. Désireux de redonner à la communauté, le couple a organisé une activité de financement sur leur ferme. Ils s’attendaient à ce qu’une cinquantaine de personnes se présentent, mais 170 sont venues. Grâce à un encan silencieux, aux dons et à 10 000 $ de Vrain lui-même, ils ont récolté environ 34 000 $ à reverser à l’équipage.

Vrain a déclaré qu’il était étrange de leur remettre de l’argent. Les gens le remerciaient, tandis que c’était lui qui voulait lui montrer sa gratitude.

Paul Berry, responsable de recherche et président de l’équipe, a déclaré qu’au cours de ses 25 années au sein de l’équipe, il n’avait jamais éprouvé une telle gratitude.

« C’était assez incroyable, la quantité d’énergie et la passion des personnes impliquées pour redonner et dire merci aux bénévoles qui avaient sauvé Thierry », a déclaré Berry.

Vrain, photographié avec sa femme, à droite, dit qu’il s’est rétabli depuis et qu’il va bien. (Proposé par Thierry Vrain)

Berry affirme qu’ils reçoivent un financement gouvernemental, mais que cela ne suffit pas à couvrir leur budget. L’organisation dépend des dons, a-t-il ajouté.

Vrain espère qu’après avoir entendu son histoire, davantage de personnes seront reconnaissantes envers leur équipe locale de recherche et de sauvetage et trouveront des moyens de les soutenir.

« Il ne s’agit pas seulement de se perdre dans les montagnes. Il s’agit d’inondations, d’incendies et de tout le reste. Vous vous perdez sur l’eau, dans la forêt, ils vous trouvent, ils vous sauvent la vie », a déclaré Vrain.

« Je pense que tout le monde devrait apporter sa contribution. »