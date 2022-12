Cet homme de 72 ans du Kerala a sauvé 54 variétés de riz indigènes en 20 ans, voici comment

En raison du passage à des variétés à haut rendement, les variétés de riz indigènes de Wayanad ont été préservées par les agriculteurs tribaux pendant des décennies. Mais ils sont maintenant menacés d’extinction. Cheruvayal Raman, également connu sous le nom de « gardien du paddy indigène » et de « banque de gènes de paddy vivant » de l’Inde, a à lui seul préservé 54 types de riz anciens du Kerala au cours des 20 dernières années.

Raman a passé la majeure partie de sa vie à produire du riz. Il est né dans la communauté Adivasi de Wayanad de Kurichiyas, une tribu avec une longue histoire de préservation et de promotion des variétés indigènes de riz. Il a choisi de semer des graines indigènes dans une portion de 1,5 acre de son champ après avoir vu du paddy indigène être remplacé par des graines hybrides dans le village.

Le Better India a cité Raman comme disant: «Je me suis engagé sur cette voie au début des années 2000. Wayanad a toujours été une région connue pour sa culture du paddy, mais nos variétés de paddy indigènes perdaient au profit des semences hybrides et génétiquement modifiées.

Raman a commencé à planter du paddy alors qu’il n’avait que dix ans. Cependant, son oncle lui a laissé 40 acres de terre après son décès en 1969. À ce moment-là, il s’est complètement plongé dans l’agriculture. Mannu Veliyan, Chembakam, Palveliyan, Kanali, Thondi, Channalthondi, Chettuveliyan et des types de riz aromatiques comme Gandhakashala, Jeerakasala et Kayama font partie des variétés de riz indigènes qu’il garde en stock dans sa maison en terre de 150 ans qui sert également de stockage. espacer. Après toutes ces années de culture de plus de 50 variétés de riz, Raman peut désormais distinguer différents types de riz rien qu’en les regardant.

De plus, l’agriculteur de 72 ans ne vend pas vraiment ses semences, mais les présente à une condition : l’emprunteur doit rendre exactement la même quantité de semences de son champ après la première récolte. Raman a reçu de nombreux honneurs et distinctions, notamment le Plant Genome Savior Award et le PK Kalan Award du gouvernement du Kerala.

South First a rapporté que Raman était prêt à déléguer le devoir de conserver ce riz indigène à tout centre de recherche sur le riz, université agricole, organisation non gouvernementale ou personne intéressée.

