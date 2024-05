Cet homme de 66 ans est parfois incapable de trouver des mots simples et quotidiens. Les vitamines peuvent-elles aider ?

CHER DR. ROACH : J’ai 66 ans et je suis en assez bonne santé, sauf récemment que je suis de plus en plus incapable de trouver des mots simples et quotidiens. Existe-t-il un supplément vitaminique en vente libre qui vaut la peine d’être utilisé ? Je prends actuellement plusieurs vitamines, ainsi que des médicaments contre la neuropathie et la tension artérielle. –JB

RÉPONSE : Il n’existe aucune preuve convaincante que les suppléments en vente libre réduisent le risque de démence. Une alimentation saine, riche en fruits et légumes, comme un régime de style méditerranéen, et une activité physique régulière sont beaucoup plus susceptibles de réduire le risque de démence – ainsi que de maladies cardiaques. Le contrôle de la tension artérielle est également important.

CHER DR. GARDON : Je suis un homme de 74 ans en relativement bonne santé. Le seul médicament prescrit que je prends est 5 mg d’amlodipine par jour. Mon problème est mon score PSA. En 2004, j’ai eu une infection urinaire et l’urologue m’a dit que ma prostate était hypertrophiée. À l’époque, mon score se situait entre 1,5 et 2 ng/mL. Il a ensuite procédé à une intervention au laser qui a ouvert mon urètre.

En février 2014, mon score était de 5,13 ng/mL et j’ai subi une biopsie de la prostate à 12 endroits par un autre urologue. Les résultats ont été négatifs. En janvier 2019, mon score dépassait 6 ng/mL et j’ai passé un test génétique qui a montré une faible probabilité de cancer. En mars 2021, mon score était de 8,18 ng/mL et j’ai subi une biopsie de fusion. Un point suspect a été détecté et ciblé et 13 échantillons ont été prélevés. Les résultats furent à nouveau négatifs.

En avril 2023, mon score était de 10,29 ng/mL et j’ai subi une autre biopsie de fusion. Là encore, un point suspect a été détecté et ciblé, et encore une fois, 13 échantillons ont été prélevés. Personne n’a pu dire si le point suspect était le même, mais les résultats ont été négatifs. Mon score PSA le plus récent était de 12,71 ng/mL en décembre 2023.

J’ai survécu à trois reprises à un lymphome et, en 2016, j’ai subi une greffe de cellules souches autologues. Tous mes médecins me disent que cela n’a aucune incidence sur mes problèmes de prostate. Mon frère aîné avait un cancer de la prostate qui a été traité avec succès.

Ma question est la suivante : est-ce quelque chose que je devrais continuer tous les deux ans pour le reste de ma vie, ou est-ce que c’est trois avertissements et vous êtes éliminé ? Je suis toujours sexuellement active et ce n’est pas la procédure la plus agréable à suivre, mon temps de récupération étant bien supérieur à un mois. –KU

RÉPONSE : Compte tenu des trois séries de biopsies, dont deux guidées par IRM et échographies (« biopsies de fusion »), ainsi que de l’étude génétique sans aucun signe de cancer, il est peu probable qu’une autre biopsie soit positive maintenant alors que 13 ont été réalisées. négatif il y a à peine un an. Mes recherches confirment que la greffe de cellules souches pour le lymphome ne semble pas augmenter le risque de cancer de la prostate.

Cependant, vous avez des antécédents familiaux, et lorsque j’ai comparé vos niveaux de PSA en fonction du temps, il est apparu que votre niveau de PSA augmentait plus rapidement maintenant qu’au cours des 10 dernières années.

Une option serait de répéter l’IRM avec une biopsie uniquement si un nouveau test PSA confirme que le niveau augmente plus rapidement qu’auparavant, ou s’il existe une zone suspecte qui semble pire que la dernière fois. J’ai également lu que le finastéride réduit le risque de cancer de la prostate et facilite le diagnostic du cancer en rétrécissant le tissu prostatique normal. Cela pourrait aider.

