Cet homme de 40 ans souffre d’une affection cutanée potentiellement mortelle due à une piqûre d’insecte

Les piqûres d’insectes ne sont pas rares partout dans le monde. Bien que nous sachions que certains insectes peuvent nous donner des nuits douloureuses, personne ne peut imaginer qu’une piqûre d’insecte cause des années de douleur ou pire – une expérience de mort imminente. Lors d’un incident choquant, une femme de 40 ans a failli perdre ses deux jambes à cause d’une piqûre d’insecte qu’elle a subie il y a 13 ans.

Selon un rapport du Mirror, Jorja Austin, une résidente de Basildon, a développé une affection cutanée rare après avoir été mordue par un insecte nommé moucheron alors qu’elle tondait sa pelouse en 2009. Les médecins ont déclaré que Jorja pourrait devoir se faire amputer les deux jambes après souffrant d’une période de septicémie mettant sa vie en danger plus tôt cette année. Selon le site Web officiel des Centers for Disease Control and Prevention, la septicémie est la réponse extrême du corps à une infection. Cette condition survient lorsqu’une infection déclenche une réaction en chaîne dans tout le corps.

La morsure de Jorja n’a pas guéri et elle a reçu un diagnostic de pyoderma gangrenosum, une affection cutanée rare qui provoque des ulcères entraînant une douleur atroce, en 2011. Elle a même migré vers son autre jambe et elle a dû lutter même avec les tâches quotidiennes les plus élémentaires pour une longue période. En mai 2022, Jorja a déclaré dans un communiqué: «Je suis à l’agonie depuis 13 ans. À un moment donné, j’ai pu voir les tendons de mes jambes. Il y a un risque que mes jambes soient amputées. Mais les médecins ont dit que la septicémie pourrait guérir, donc je pourrais peut-être subir une chirurgie plastique à la place. J’espère juste que les blessures iront mieux. Les doigts croisés, tout va changer.

Cependant, heureusement pour Jorja Austin, elle s’est miraculeusement remise de son état à Noël et a célébré le festival pour la première fois en 13 ans. Jorja était ravie d’avoir récupéré et a dit qu’elle était “sur la lune” après la récupération.

