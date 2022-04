Cet homme de 33 ans a levé 40 millions de dollars pour donner de l’énergie solaire aux agriculteurs ruraux

« Nous avons appris que le changement climatique crée plus d’insécurité alimentaire dans le monde, et l’un des plus grands groupes de personnes vivant dans la pauvreté est les petits exploitants agricoles », a déclaré Ibrahim à CNBC Make It. « Le changement climatique rend la pluie plus imprévisible et peu fiable, de sorte que les agriculteurs perdent constamment leurs récoltes. »

SunCulture est née des conversations qu’Ibrahim et Nichols ont eues sur la menace croissante du changement climatique alors qu’ils étaient respectivement étudiants à l’Université de New York et au Baruch College. Après en avoir appris davantage sur la popularité croissante de la technologie solaire hors réseau, ils ont décidé de construire un système d’énergie solaire qui pourrait aider les petits agriculteurs.

En 2018, SunCulture avait levé plus de 4 millions de dollars auprès de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), du groupe EDF et d’autres investisseurs de premier plan. Nichols a quitté SunCulture l’année dernière pour rejoindre Celo, une start-up blockchain à San Francisco, tandis qu’Ibrahim est resté PDG. En avril, SunCulture avait levé environ 40 millions de dollars, soit environ 26 millions de dollars entre 2020 et 2021 seulement.

Pour commencer, le couple a utilisé environ 5 000 $ de leur argent personnel pour rechercher et développer leur système d’irrigation solaire, puis a emprunté 200 000 $ supplémentaires à des amis et à la famille pour construire plus de prototypes – un prêt qu’ils ont étiré pour soutenir SunCulture pendant environ deux ans et demi. .

Ibrahim et Nichols ont choisi le Kenya parce qu’ils avaient de la famille et des amis dans la région. Leur petit appartement à Nairobi servait à la fois « d’entrepôt, de maison et de bureau », dit Ibrahim.

Ibrahim et Nichols ont soumis leur idée à un concours de plans d’affaires à NYU et sont arrivés à la deuxième place – à la fin de 2012, ils ont réservé des billets aller simple pour le Kenya pour faire de SunCulture une réalité.

Les pompes à diesel et à essence sont les « sources incontournables » pour alimenter les petites fermes plus anciennes en Afrique, dit Ibrahim. Ces pompes émettent du dioxyde de carbone et les coûts de carburant pour une pompe, qui doit être remplacée tous les mois, varient de 40 à 80 dollars par acre (la ferme moyenne en Afrique subsaharienne mesure 2 à 3 acres, selon le ONU ). Le système d’irrigation de SunCulture, cependant, est conçu pour durer au moins trois ans et coûte 1 200 $. Les agriculteurs peuvent choisir de payer 40 $ par mois pendant 30 mois jusqu’à ce que la pompe soit remboursée.

Et le changement climatique n’est pas le seul problème qu’Ibrahim espère que SunCulture pourra aider à résoudre. « Résoudre le problème de la production et augmenter le rendement des petits exploitants agricoles signifie résoudre l’insécurité alimentaire dans le monde », a-t-il déclaré.

« Il y a certainement une demande et un appétit accrus pour les investissements dans les entreprises qui luttent contre le changement climatique en ce moment », déclare Ibrahim. « Je pense que les gens qui voient le nombre accru d’incendies de forêt, d’ouragans et d’autres catastrophes naturelles ne font que rendre le problème plus alarmant pour les gens… il commence à frapper plus près de chez nous. »

Entre 2017 et 2021, SunCulture rapporte qu’elle a empêché l’utilisation de plus de 67 millions de litres de diesel et d’essence – et au cours des sept prochaines années, Ibrahim estime que l’entreprise contribuera à réduire la libération de plus de trois millions de tonnes de dioxyde de carbone dans le atmosphère.

Ibrahim reconnaît que SunCulture vend un « produit relativement cher » aux personnes qui ont peu de revenus disponibles, et que d’autres pays fournissent des sources d’énergie renouvelables bon marché (ou gratuites) à leurs citoyens.

En conséquence, SunCulture a dû être agile pour trouver comment rendre ses produits plus abordables, par exemple en introduisant son plan de paiement mensuel.

Ensuite, il y a les difficultés logistiques du travail au Kenya : lorsqu’il pleut, les routes sont gravement inondées et lorsqu’il y a des pannes d’électricité, l’infrastructure technologique de SunCulture s’arrête. « Il y a beaucoup de défis avec ce travail, mais c’est important », dit Ibrahim.

Le plus grand obstacle pour Ibrahim, cependant, a été plus personnel. « Gérer mes émotions et ne pas être sûr de ce que je fais a été l’obstacle le plus important et le plus gratifiant auquel j’ai été confronté », dit-il. « Beaucoup d’entrepreneurs voient leur entreprise comme un miroir – elle vous reflète constamment, qui vous êtes et ce que vous ressentez. »

Il y a un moment des débuts de SunCulture qui a été une source d’inspiration continue pour Ibrahim pendant les journées de travail difficiles.

« Je me souviens toujours avoir vu le visage de notre première cliente lorsqu’elle a réalisé qu’elle n’aurait pas besoin de transporter un seau pour obtenir de l’eau, il suffit d’appuyer sur un bouton et de regarder l’eau sortir du système d’irrigation », dit Ibrahim. « Voir les yeux de quelqu’un s’illuminer après l’installation est magique – cela me permet de continuer. »

