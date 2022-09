Cet homme de 31 ans vit dans une communauté de retraités en Floride

“J’adore le sens de la communauté. Tout le monde est si gentil les uns envers les autres et s’entraide toujours”, a déclaré White à CNBC Make it.

Tout en prenant le temps de comprendre ce qui allait suivre, White a décidé d’emménager avec ses parents qui sont à la retraite et vivent dans un immeuble d’autres retraités.

La femme de 31 ans s’est retrouvée à la croisée des chemins – le bail de son appartement touchait à sa fin et elle traversait une rupture.

“Je pense que cela m’a aidé de connaître les propriétaires et qu’ils me connaissaient. Ils savaient ce qu’ils obtenaient lorsque j’ai demandé à louer leur appartement”, a déclaré White.

Lorsqu’un appartement dans l’immeuble s’est libéré. White a demandé si elle pouvait le louer, et le propriétaire a dit oui.

Pour le loyer de son appartement de deux chambres et deux salles de bains, White paie environ 2 000 dollars par mois, ce qui est “à peu près équivalent” à ce qu’elle payait à Philadelphie pour un appartement plus petit.

La routine quotidienne de White diffère de celle des retraités car elle travaille un travail traditionnel de 9 à 5. Mais quand dîner à 15h30 avec ses voisins ou ses parents ne marche pas toujours, elle s’assure d’aller regarder le coucher du soleil tous les soirs avec un grand groupe de ses voisins.

Et à propos de la camaraderie qu’elle ressent avec ses voisins qui ont tous plus de 65 ans, White a déclaré: “Si quelqu’un traverse quelque chose médicalement, d’autres sont toujours prêts à vous faire l’épicerie ou à vous emmener à un rendez-vous chez le médecin. Les gens frappent toujours au téléphone. porte avec des restes, donc c’est juste une communauté douce et généreuse.”