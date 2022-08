Cet homme de 108 ans a giflé un officier britannique avant l’indépendance de l’Inde, voici son histoire

L’Inde a célébré le Jour de l’Indépendance il y a quelques jours à peine et le sentiment de patriotisme est encore frais chez les gens. Le jour de l’indépendance nous fait réaliser le prix auquel nous avons obtenu notre liberté et nous rend reconnaissants envers tous les cœurs courageux qui ont sacrifié leur vie. Très peu de gens ont vécu pour raconter leur histoire de la lutte contre les Britanniques et aujourd’hui, nous trouvons rarement des gens qui ont été témoins du moment de l’indépendance de l’Inde. Imamuddin Qureshi est l’un de ces hommes qui s’est battu contre les Britanniques et qui est toujours en vie pour raconter son histoire au monde.

Dans une interview accordée à India Today, l’homme de 108 ans a rappelé son voyage avec des sentiments doux-amers et a raconté un incident qui s’est produit juste avant l’indépendance. Il a raconté que lorsque les gens ont appris que l’Inde obtiendrait bientôt son indépendance, les gens sont descendus dans la rue pour célébrer leur cœur et ils ont été vus lors de rassemblements avec le drapeau tricolore à la main.

Ce n’était pas une surprise pour eux que les officiels britanniques aient l’habitude d’être offensés par de tels sites et annonçaient une charge de lathi. Ils avaient l’habitude de les arrêter sans motif, et cette injustice a irrité Imamuddin. Il a dit que, le 12 août 1947, trois jours avant que l’Inde ne soit officiellement libérée de la domination britannique, les hindous et les musulmans participaient à un rassemblement lorsqu’ils ont été battus par les Britanniques. Imamuddin en a eu assez et il a giflé un officier plusieurs fois sur la joue. Il a réussi à libérer ses compagnons de l’arrestation et était en fuite, se cachant des Britanniques. Après trois jours, les Britanniques ont quitté le pays et il a pu rentrer chez lui.

Il était également membre du comité de Khaksar en raison de sa forme physique. Il avait environ 24 ans à l’époque et était dans la lutte.

