Cet homme chinois s’est fait passer pour un officier de l’armée pendant plus de quatre ans pour impressionner les femmes

Les gens mettent souvent une fausse personnalité devant ceux qu’ils aiment pour les impressionner. Un Chinois a fait la même chose, mais il est allé trop loin. Il a récemment été arrêté pour s’être fait passer pour un colonel supérieur de l’armée chinoise pour impressionner les femmes. La police a appréhendé il y a quelques jours cet homme dans le comté de Ji’an, dans la province chinoise du Jiangxi, pour s’être fait passer pour un colonel supérieur de la division des fusées de l’armée pendant plus de quatre ans. Identifié comme Zhu, l’homme s’est apparemment présenté pour un test Covid-19 dans un établissement médical du canton d’Ao, portant un uniforme officiel de l’armée avec plusieurs badges qu’un officier de haut rang enfilerait souvent.

Zhu avait même des documents, qui semblaient originaux ; et lorsque l’état-major a parcouru son nom dans leur base de données, ils n’ont trouvé aucun titre dans l’armée chinoise qui corresponde au sien. Cela les a amenés à appeler la police. Lorsque les policiers ont interrogé Zhu, n’étant pas satisfaits de ses explications, ils l’ont emmené au commissariat de police de la commune d’Ao pour une enquête plus approfondie.

Au cours de l’enquête, alors qu’il n’a pas réussi à convaincre les officiers qu’il était colonel, il a admis qu’il se faisait passer pour un colonel et qu’il avait acheté son uniforme et ses papiers d’identité sur Internet.

Zhu a avoué que c’était son rêve d’être un officier très respecté dans l’armée chinoise, principalement parce que les femmes étaient attirées par de tels hommes; et lorsqu’il a trouvé un costume réaliste sur Internet en 2018, il a décidé de commencer une vie de faux officier de l’armée.

L’uniforme et les documents étaient si bien falsifiés qu’il a fallu plus de quatre ans pour qu’il soit exposé. En utilisant l’uniforme, il a non seulement pénétré le cœur de plusieurs femmes, mais lui a également permis de bénéficier des mêmes avantages que celui d’un officier de l’armée.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici