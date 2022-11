Cet homme britannique de 86 ans veut louer un jardin pour gambader nu

Un homme du Royaume-Uni, Stuart Haywood, est actuellement à la recherche de jardins à louer où il pourra passer du temps à se promener nu. Oui, tu l’as bien lu! Le naturiste de 86 ans souhaiterait continuer son habitude de se déshabiller qu’il a développée en 2008. À l’époque, Haywood se dénudait dans les jardins isolés d’autres personnes. Lors d’une interaction avec Mirror, la personne âgée s’est souvenue de la première fois où il avait agi selon son passe-temps.

Apparemment, cela s’est produit alors qu’il assistait à une séance de dessin de vie organisée à Swadlincote, dans le sud du Derbyshire. Il le fait depuis. Le comptable et marchand de légumes à la retraite a admis qu’avant de poursuivre son passe-temps, la seule personne qui l’avait vu nu était sa femme Rhona. Depuis qu’il a accepté le naturisme il y a près de 14 ans, Stuart Haywood et sa femme visitent Lakeside Farm Naturist Holiday près de Skegness. Ils y assistaient deux semaines par an. Cependant, comme le couple a vieilli, ils ont du mal à faire un long voyage jusqu’à Skegness. Par conséquent, l’homme âgé cherche un endroit près de chez lui où il peut continuer à pratiquer son passe-temps.

Le vieil homme prétend qu’il est prêt à offrir de l’argent aux gens et même des conseils de jardinage qui pourraient être utiles au propriétaire du jardin qui lui donnera accès à l’endroit sur une base horaire par semaine pour suivre son intérêt.

“J’ai le moral quand je me déshabille. C’est un sentiment de liberté. Vous n’êtes jamais trop vieux pour être nu et ne devriez jamais avoir honte de votre corps », a déclaré Haywood à Staffordshire Live. Le vieil homme a déclaré qu’il ne pouvait pas se promener nu dans le jardin de son bungalow car il est entouré d’autres maisons et se trouve à proximité d’un sentier public. Le vieil homme souhaite également explorer de nouveaux endroits à proximité de sa maison pour poursuivre son passe-temps.

