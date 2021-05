Cet homme britannique a visité des endroits aux noms les plus coquins du monde entier

Alors que beaucoup aiment faire des voyages sur la route, un homme a fait l’ultime «voyage grossier». Dans ce voyage unique, l’homme visite divers endroits, principalement au Royaume-Uni, avec des noms similaires à des mots grossiers et offensants qui ne devraient pas être utilisés en public. Nicholas Hale (50 ans) a prouvé que l’âge n’est qu’un nombre en développant un passe-temps bizarre consistant à se rendre dans différentes parties du monde pour rechercher des endroits aux noms douteux.

Hale fait ça depuis 26 ans. Jusqu’à présent, il a voyagé F*****g en Autriche, C**t en Roumanie et W**k Mountain en Allemagne, Miroir signalé.

L’homme de 50 ans a déclaré que c’était devenu une obsession pour lui de voir autant d’endroits avec des noms étranges que possible. Il pense qu’il n’y a pas d’obstacle assez grand pour l’empêcher de visiter des villes aux noms grossiers. Son obsession a commencé dans son enfance lorsqu’il a traversé Wetwang, un village près de chez lui à Scarborough, dans le Yorkshire du Nord.

Depuis lors, Hale a visité des lieux aux noms bizarres et aurait utilisé tous les moyens de transport pour atteindre diverses destinations portant des noms offensants et situées en Europe. Malgré divers défis au cours de ses voyages, il ne l’a pas dissuadé de sa passion de toujours. Hale, qui est également chanteur et comédien, a qualifié sa passion d' »obsession pathétique », mais il estime que « tout le monde peut s’identifier un peu sa passion. « Chaque fois que la plupart des gens voient un nom de lieu grossier, ils ont un petit rire enfantin », a-t-il ajouté.

Selon Hale, beaucoup pensent que son passe-temps est « enfantin ». Cependant, il a affirmé qu’il n’y avait « rien de mal à être un peu idiot parfois ».

F*****g (maintenant renommé Fugging) près de Salburg en Autriche, Turquie C**k Lane à Colchester, Essex, Royaume-Uni, C**t à Suceava, Roumanie, W**k Mountain en Allemagne, T* ** y Ho dans le Northamptonshire, Royaume-Uni, T ** tt dans les îles Orcades, en Écosse, Upper D ** ker dans le Sussex, Royaume-Uni sont quelques-uns des endroits qu’il a visités.

