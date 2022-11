Cet homme avec deux copines cherche une autre partenaire pour…

L’ancien joueur de football américain Mazayah Legend Andrew, qui est en couple avec non pas une mais deux filles, vit la vie de son rêve. Lui et Stéphanie sont sortis ensemble pendant quelques années avant de se séparer, mais leur amour s’est ravivé et Mazayah l’a présentée à sa nouvelle petite amie Rosa. Malgré les réserves initiales, ce groupe a déjà huit enfants et agrandit maintenant sa famille avec un nouveau bébé en route.

Mais leur configuration familiale a suscité de nombreuses critiques. En parlant vraiment de cela, Mazayah a déclaré: «L’idée fausse la plus courante était qu’ils pensaient probablement que j’étais un proxénète parce qu’une femme est comme non, vous êtes manipulé, vous êtes assuré, vous subissez un lavage de cerveau, etc. Selon eux, les gens pensent que leurs partenaires sont les plus faibles, mais Mazayah a précisé que les femmes sont les plus fortes et ont le droit de partir quand elles le souhaitent.

Parlant de la vie amoureuse de Mazayah et Stéphanie, ils se sont rencontrés en 2014 lorsque Stéphanie l’a suivi sur Instagram, puis ils ne se sont pas parlé pendant deux ans. “Après que nous nous soyons rallumés et reconnectés, tout s’est terminé depuis”, a déclaré Stéphanie.

Et Rosa l’a rencontré en 2018. Les deux filles se sont officiellement rencontrées en 2019, lorsque Mazayah a amené Stéphanie dans le condo qu’il partageait avec Rosa.

Dans les premiers jours de leur relation, Stéphanie a partagé qu’elle était habituée à être en monogamie et qu’elle ne voulait que lui. Cela lui a pris environ deux à trois ans, car elle était intermittente, mais maintenant elle a dépassé ce stade.

Mais qu’est-ce qui a conduit ces personnes à être polyamoureuses ? Stéphanie et Rosa ont révélé qu’elles étaient bisexuelles. “Cela ne me dérangeait pas d’avoir un homme et une petite amie, surtout que cette fille peut répondre à mes besoins en tant que femme, en tant qu’amant”, a partagé Stéphanie.

Rosa a partagé qu’elle aime principalement les hommes, mais qu’elle a des femmes anxieuses et qu’elle l’a toujours été. Cependant, Mazayah a précisé qu’il était hétéro et soutenait la communauté LGBT.

Elle a également mentionné qu’ils sont ouverts à avoir une autre personne dans leur relation et à être la croissance de leurs futures familles.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici